https://1prime.ru/20250804/granitsa-860279161.html

"Просто переплывут". На Западе раскрыли, что случится на российской границе

"Просто переплывут". На Западе раскрыли, что случится на российской границе - 04.08.2025, ПРАЙМ

"Просто переплывут". На Западе раскрыли, что случится на российской границе

Желающих сбежать в Россию европейцев вряд ли остановят новые баррикады, построенные Эстонией. Об этом в социальной сети X написал ирландский журналист Чей Боуз. | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T09:00+0300

2025-08-04T09:00+0300

2025-08-04T09:00+0300

политика

россия

эстония

граница

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/24/841362419_0:129:2401:1479_1920x0_80_0_0_d68af368a6c3d457dc8916bb272a1c57.jpg

МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Желающих сбежать в Россию европейцев вряд ли остановят новые баррикады, построенные Эстонией. Об этом в социальной сети X написал ирландский журналист Чей Боуз."Это полностью бессмысленно. Уверен, что когда наступит время, то граждане Евросоюза просто переплывут реку, чтобы сбежать в Россию", — заметил он.Ранее телерадиокомпания ERR со ссылкой на руководителя нарвского пограничного пункта Антти Ээнсалу опубликовала сообщение, что на пограничном пункте в Нарве ведутся строительные работы, включая установку массивных ворот и барьеров для перекрытия движения при необходимости.

https://1prime.ru/20250803/estoniya-860257676.html

эстония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, эстония, граница