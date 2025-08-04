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"Просто переплывут". На Западе раскрыли, что случится на российской границе
"Просто переплывут". На Западе раскрыли, что случится на российской границе - 04.08.2025, ПРАЙМ
"Просто переплывут". На Западе раскрыли, что случится на российской границе
Желающих сбежать в Россию европейцев вряд ли остановят новые баррикады, построенные Эстонией. Об этом в социальной сети X написал ирландский журналист Чей Боуз. | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T09:00+0300
2025-08-04T09:00+0300
2025-08-04T09:00+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Желающих сбежать в Россию европейцев вряд ли остановят новые баррикады, построенные Эстонией. Об этом в социальной сети X написал ирландский журналист Чей Боуз."Это полностью бессмысленно. Уверен, что когда наступит время, то граждане Евросоюза просто переплывут реку, чтобы сбежать в Россию", — заметил он.Ранее телерадиокомпания ERR со ссылкой на руководителя нарвского пограничного пункта Антти Ээнсалу опубликовала сообщение, что на пограничном пункте в Нарве ведутся строительные работы, включая установку массивных ворот и барьеров для перекрытия движения при необходимости.
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Политика, РОССИЯ, ЭСТОНИЯ, граница
"Просто переплывут". На Западе раскрыли, что случится на российской границе
Журналист Боуз: бегущих в РФ европейцев не остановят новые эстонские баррикады
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ.
Желающих сбежать в Россию европейцев вряд ли остановят новые баррикады, построенные Эстонией. Об этом в социальной сети X
написал ирландский журналист Чей Боуз.
"Это полностью бессмысленно. Уверен, что когда наступит время, то граждане Евросоюза просто переплывут реку, чтобы сбежать в Россию", — заметил он.
Ранее телерадиокомпания ERR со ссылкой на руководителя нарвского пограничного пункта Антти Ээнсалу опубликовала сообщение, что на пограничном пункте в Нарве ведутся строительные работы, включая установку массивных ворот и барьеров для перекрытия движения при необходимости.
"Идут работы": в Эстонии рассказали о ситуации на границе с Россией