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"Просто переплывут". На Западе раскрыли, что случится на российской границе - 04.08.2025, ПРАЙМ
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"Просто переплывут". На Западе раскрыли, что случится на российской границе
"Просто переплывут". На Западе раскрыли, что случится на российской границе - 04.08.2025, ПРАЙМ
"Просто переплывут". На Западе раскрыли, что случится на российской границе
Желающих сбежать в Россию европейцев вряд ли остановят новые баррикады, построенные Эстонией. Об этом в социальной сети X написал ирландский журналист Чей Боуз. | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T09:00+0300
2025-08-04T09:00+0300
политика
россия
эстония
граница
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Желающих сбежать в Россию европейцев вряд ли остановят новые баррикады, построенные Эстонией. Об этом в социальной сети X написал ирландский журналист Чей Боуз."Это полностью бессмысленно. Уверен, что когда наступит время, то граждане Евросоюза просто переплывут реку, чтобы сбежать в Россию", — заметил он.Ранее телерадиокомпания ERR со ссылкой на руководителя нарвского пограничного пункта Антти Ээнсалу опубликовала сообщение, что на пограничном пункте в Нарве ведутся строительные работы, включая установку массивных ворот и барьеров для перекрытия движения при необходимости.
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россия, эстония, граница
Политика, РОССИЯ, ЭСТОНИЯ, граница
09:00 04.08.2025
 
"Просто переплывут". На Западе раскрыли, что случится на российской границе

Журналист Боуз: бегущих в РФ европейцев не остановят новые эстонские баррикады

© Unsplash/Stanislav RabunskiФлаг Эстонии
Флаг Эстонии
© Unsplash/Stanislav Rabunski
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Желающих сбежать в Россию европейцев вряд ли остановят новые баррикады, построенные Эстонией. Об этом в социальной сети X написал ирландский журналист Чей Боуз.
"Это полностью бессмысленно. Уверен, что когда наступит время, то граждане Евросоюза просто переплывут реку, чтобы сбежать в Россию", — заметил он.
Ранее телерадиокомпания ERR со ссылкой на руководителя нарвского пограничного пункта Антти Ээнсалу опубликовала сообщение, что на пограничном пункте в Нарве ведутся строительные работы, включая установку массивных ворот и барьеров для перекрытия движения при необходимости.
Флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2025
"Идут работы": в Эстонии рассказали о ситуации на границе с Россией
Вчера, 10:09
 
ПолитикаРОССИЯЭСТОНИЯграница
 
 
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