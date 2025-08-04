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Раскрыто, какие специалисты будут востребованы в 2026 году

Раскрыто, какие специалисты будут востребованы в 2026 году - 04.08.2025, ПРАЙМ

Раскрыто, какие специалисты будут востребованы в 2026 году

В 2026 году у работодателей будет наблюдаться спрос на IT- и цифровых специалистов, инженеров и технические кадры, медицинских работников нового профиля и... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T02:02+0300

2025-08-04T02:02+0300

2025-08-04T02:02+0300

общество

технологии

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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. В 2026 году у работодателей будет наблюдаться спрос на IT- и цифровых специалистов, инженеров и технические кадры, медицинских работников нового профиля и некоторых других сотрудников, рассказал агентству "Прайм" HR-эксперт, руководитель международного агентства по подбору и развитию персонала АМАЛКО Гарри Мурадян.Основной драйвер — цифровизация всех сфер. Поэтому в следующем году будут востребованы IT- и цифровые специалисты, такие как разработчики ПО, специалисты по искусственному интеллекту, аналитики данных, специалисты по кибербезопасности."DevOps-инженеры и инженеры по автоматизации будут наиболее востребованы благодаря цифровой трансформации экономики и росту техсекторов", — отметил Мурадян.Для обеспечения прогресса в таких областях, как промышленность, высокотехнологичные производства, робототехника, энергетика и агротех, работодатели будут испытывать потребность в инженерах и технических кадрах.Также будут востребованы не только традиционные врачи, но и медицинские работники нового профиля — специалисты по телемедицине, биоинформатике, IT-внедренцы в медицине."Будут нужны эксперты в области образования и переквалификации. Это педагоги и тьюторы, которые умеют адаптировать знания для новой экономики и взрослых людей", — продолжил Мурадян.Рост внимания к ESG-повестке, зеленым технологиям, эффективному управлению ресурсами приведет к тому, что будут пользоваться спросом экологи и специалисты по устойчивому развитию.Также останутся востребованными HR-аналитики, бизнес-аналитики, специалисты по технологическим инновациям.

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общество , технологии