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Нобелевский лауреат назвал сроки появления ИИ уровня человека - 04.08.2025, ПРАЙМ
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Нобелевский лауреат назвал сроки появления ИИ уровня человека
Нобелевский лауреат назвал сроки появления ИИ уровня человека - 04.08.2025, ПРАЙМ
Нобелевский лауреат назвал сроки появления ИИ уровня человека
Универсальный искусственный интеллект (AGI), также известный как сильный или общий, которому будут доступны все человеческие когнитивные способности, может... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T17:33+0300
2025-08-04T17:33+0300
технологии
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МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. Универсальный искусственный интеллект (AGI), также известный как сильный или общий, которому будут доступны все человеческие когнитивные способности, может появиться в ближайшие 5-10 лет, считает британский нобелевский лауреат и гендиректор принадлежащей корпорации Google ИИ-компании DeepMind Демис Хассабис. "Не знаю, произойдет ли это в одно мгновение. Возможно, это будет происходить постепенно... Но у нас появится нечто, что можно было бы обоснованно назвать AGI, демонстрирующим все когнитивные способности, доступные человеку, возможно, в ближайшие пять-десять лет, а может, и раньше", - заявил Хассабис газете Guardian. По мнению Хассабиса, если ответственно и аккуратно интегрировать AGI в жизнь, он приведет человечество к "невероятной производительности" и процветанию, которое эксперт называет не иначе, как "радикальным изобилием". Хассабис также считает, что революция в области искусственного интеллекта будет в 10 раз масштабнее и, возможно, в 10 раз быстрее промышленной революции. При этом, как отмечает Хассабис, основными проблемами, сопряженными с развитием искусственного интеллекта, на данном этапе остаются высокое энергопотребление и последствия для рынка труда. В 2024 году британец Хассабис получил Нобелевскую премию по химии. Вместе с Джоном Джампером он разработал модель искусственного интеллекта, благодаря которой можно предсказывать структуры молекул белков, составляющих основу жизни, и создавать новые молекулы - в том числе лекарств, материалов и сенсоров.
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технологии
Технологии
17:33 04.08.2025
 
Нобелевский лауреат назвал сроки появления ИИ уровня человека

Эксперт Хассабис: ИИ уровня человека может появиться в ближайшие 5-10 лет

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина перед монитором компьютера
Мужчина перед монитором компьютера - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. Универсальный искусственный интеллект (AGI), также известный как сильный или общий, которому будут доступны все человеческие когнитивные способности, может появиться в ближайшие 5-10 лет, считает британский нобелевский лауреат и гендиректор принадлежащей корпорации Google ИИ-компании DeepMind Демис Хассабис.
"Не знаю, произойдет ли это в одно мгновение. Возможно, это будет происходить постепенно... Но у нас появится нечто, что можно было бы обоснованно назвать AGI, демонстрирующим все когнитивные способности, доступные человеку, возможно, в ближайшие пять-десять лет, а может, и раньше", - заявил Хассабис газете Guardian.
По мнению Хассабиса, если ответственно и аккуратно интегрировать AGI в жизнь, он приведет человечество к "невероятной производительности" и процветанию, которое эксперт называет не иначе, как "радикальным изобилием". Хассабис также считает, что революция в области искусственного интеллекта будет в 10 раз масштабнее и, возможно, в 10 раз быстрее промышленной революции.
При этом, как отмечает Хассабис, основными проблемами, сопряженными с развитием искусственного интеллекта, на данном этапе остаются высокое энергопотребление и последствия для рынка труда.
В 2024 году британец Хассабис получил Нобелевскую премию по химии. Вместе с Джоном Джампером он разработал модель искусственного интеллекта, благодаря которой можно предсказывать структуры молекул белков, составляющих основу жизни, и создавать новые молекулы - в том числе лекарств, материалов и сенсоров.
Брюссель - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
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