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Глава Минфина ФРГ намерен обсудить квоты на импорт стали в США
Глава Минфина ФРГ намерен обсудить квоты на импорт стали в США - 04.08.2025, ПРАЙМ
Глава Минфина ФРГ намерен обсудить квоты на импорт стали в США
Министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль намерен обсудить квоты на импорт стали в США во время встречи со своим американским коллегой Скоттом Бессентом в... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T11:31+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль намерен обсудить квоты на импорт стали в США во время встречи со своим американским коллегой Скоттом Бессентом в Вашингтоне, сообщил немецкий министр. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее в понедельник газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. "Переговоры ведутся между Европейской комиссией и правительством США. Но, конечно, когда я здесь в качестве министра финансов, есть открытые вопросы, в частности вопрос, касающийся стали. Для нас в Германии это очень важный вопрос для нашей экономики, речь идет о рабочих местах. В настоящее время обсуждается возможность введения квот на сталь, и было бы хорошо, если бы они были", - заявил Клингбайль в интервью радиостанции Deutschlandfunk. По его словам, он намерен выяснить, какие шаги готово предпринять американское правительство и каким может быть решение. Клингбайль отметил, что не будет вести переговоры по этому поводу, но собирается обозначить интересы Германии и надеется получить "четкий сигнал от правительства США". Клингбайль прибыл в Вашингтон с визитом в понедельник. В течение дня он встретится с Бессентом. В 2021 году США и ЕС уже подписывали соглашение о тарифных квотах на экспорт стали и алюминия из ЕС в США после первой торговой войны, тогда беспошлинный объем составил 4,4 миллиона тонн по стали и почти 400 тысяч тонн по алюминию, вне квот были сохранены пошлины в 25 и 10%, соответственно, напомнила ранее в беседе с РИА Новости эксперт Фонда экономической политики Ольга Пономарева. Она допустила вероятность, что сейчас внутри квоты пошлины будут ненулевыми, а объемы квот будут меньше поставок последних лет. США с 4 июня вдвое повысили импортные пошлины на сталь и алюминий - до 50% с 25%. Трамп ранее мотивировал это необходимостью укрепления американской сталелитейной индустрии.
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Экономика, Бизнес, США, ГЕРМАНИЯ, ВАШИНГТОН, Скотт Бессент, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, New York Times
Глава Минфина ФРГ намерен обсудить квоты на импорт стали в США
Глава Минфина Германии Клингбайль намерен обсудить квоты на импорт стали в США
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль намерен обсудить квоты на импорт стали в США во время встречи со своим американским коллегой Скоттом Бессентом в Вашингтоне, сообщил немецкий министр.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее в понедельник газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
"Переговоры ведутся между Европейской комиссией и правительством США. Но, конечно, когда я здесь в качестве министра финансов, есть открытые вопросы, в частности вопрос, касающийся стали. Для нас в Германии это очень важный вопрос для нашей экономики, речь идет о рабочих местах. В настоящее время обсуждается возможность введения квот на сталь, и было бы хорошо, если бы они были", - заявил Клингбайль в интервью радиостанции Deutschlandfunk.
По его словам, он намерен выяснить, какие шаги готово предпринять американское правительство и каким может быть решение. Клингбайль отметил, что не будет вести переговоры по этому поводу, но собирается обозначить интересы Германии и надеется получить "четкий сигнал от правительства США".
Клингбайль прибыл в Вашингтон с визитом в понедельник. В течение дня он встретится с Бессентом.
В 2021 году США и ЕС уже подписывали соглашение о тарифных квотах на экспорт стали и алюминия из ЕС в США после первой торговой войны, тогда беспошлинный объем составил 4,4 миллиона тонн по стали и почти 400 тысяч тонн по алюминию, вне квот были сохранены пошлины в 25 и 10%, соответственно, напомнила ранее в беседе с РИА Новости эксперт Фонда экономической политики Ольга Пономарева. Она допустила вероятность, что сейчас внутри квоты пошлины будут ненулевыми, а объемы квот будут меньше поставок последних лет.
США с 4 июня вдвое повысили импортные пошлины на сталь и алюминий - до 50% с 25%. Трамп ранее мотивировал это необходимостью укрепления американской сталелитейной индустрии.
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