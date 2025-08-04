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Фондовые индексы Европы торгуются в плюсе во главе с банками

Фондовые индексы Европы торгуются в плюсе во главе с банками - 04.08.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы торгуются в плюсе во главе с банками

Основные фондовые индексы Европы поднимаются с началом новой недели, и особенно положительная динамика наблюдается в банковском секторе, следует из биржевых... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T14:24+0300

2025-08-04T14:24+0300

2025-08-04T14:24+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы поднимаются с началом новой недели, и особенно положительная динамика наблюдается в банковском секторе, следует из биржевых данных. По состоянию на 14.13 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,16%, до 9 083,15 пункта, французский CAC 40 - на 0,74%, до 7 602,05 пункта, немецкий DAX - на 0,96%, до 23 696,34 пункта. Ранее в понедельник были опубликованы данные, согласно которым индекс доверия инвесторов к экономике еврозоны, рассчитываемый изданием Sentix, снизился до минус 3,7 пункта с 4,5 пункта месяцем ранее. Но эти, казалось бы, негативные данные не мешают индексам расти, при этом основной позитив исходит из банковского сектора. Так, акции британского банковского гиганта Barclays растут в цене примерно на 1,9%, крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank - на 2,9%, итальянской банковской группы Unicredit - на 3,12%, французской банковской группы Societe Generale - на 1,37%. Этот рост поддерживается и некоторым другими секторами. В частности, бумаги британской энергетической BP растут в цене примерно на 1,5% после того, как компания объявила о завершении совместного предприятия с японской JERA в сфере морской ветроэнергетик, а также об открытии нефтегазового месторождения на глубоководном шельфе Бразилии.

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рынок, индексы, торги, европа, бразилия, dax, sentix, barclays