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Фондовые индексы Европы торгуются в плюсе во главе с банками
Фондовые индексы Европы торгуются в плюсе во главе с банками - 04.08.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы торгуются в плюсе во главе с банками
Основные фондовые индексы Европы поднимаются с началом новой недели, и особенно положительная динамика наблюдается в банковском секторе, следует из биржевых... | 04.08.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы поднимаются с началом новой недели, и особенно положительная динамика наблюдается в банковском секторе, следует из биржевых данных. По состоянию на 14.13 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,16%, до 9 083,15 пункта, французский CAC 40 - на 0,74%, до 7 602,05 пункта, немецкий DAX - на 0,96%, до 23 696,34 пункта. Ранее в понедельник были опубликованы данные, согласно которым индекс доверия инвесторов к экономике еврозоны, рассчитываемый изданием Sentix, снизился до минус 3,7 пункта с 4,5 пункта месяцем ранее. Но эти, казалось бы, негативные данные не мешают индексам расти, при этом основной позитив исходит из банковского сектора. Так, акции британского банковского гиганта Barclays растут в цене примерно на 1,9%, крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank - на 2,9%, итальянской банковской группы Unicredit - на 3,12%, французской банковской группы Societe Generale - на 1,37%. Этот рост поддерживается и некоторым другими секторами. В частности, бумаги британской энергетической BP растут в цене примерно на 1,5% после того, как компания объявила о завершении совместного предприятия с японской JERA в сфере морской ветроэнергетик, а также об открытии нефтегазового месторождения на глубоководном шельфе Бразилии.
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рынок, индексы, торги, европа, бразилия, dax, sentix, barclays
Экономика, Рынок, Индексы, Торги, ЕВРОПА, БРАЗИЛИЯ, DAX, Sentix, Barclays
Фондовые индексы Европы торгуются в плюсе во главе с банками
Биржевые индексы Европы растут в основном в банковском секторе
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы поднимаются с началом новой недели, и особенно положительная динамика наблюдается в банковском секторе, следует из биржевых данных.
По состоянию на 14.13 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,16%, до 9 083,15 пункта, французский CAC 40 - на 0,74%, до 7 602,05 пункта, немецкий DAX - на 0,96%, до 23 696,34 пункта.
Ранее в понедельник были опубликованы данные, согласно которым индекс доверия инвесторов к экономике еврозоны, рассчитываемый изданием Sentix, снизился до минус 3,7 пункта с 4,5 пункта месяцем ранее. Но эти, казалось бы, негативные данные не мешают индексам расти, при этом основной позитив исходит из банковского сектора.
Так, акции британского банковского гиганта Barclays растут в цене примерно на 1,9%, крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank - на 2,9%, итальянской банковской группы Unicredit - на 3,12%, французской банковской группы Societe Generale - на 1,37%.
Этот рост поддерживается и некоторым другими секторами. В частности, бумаги британской энергетической BP растут в цене примерно на 1,5% после того, как компания объявила о завершении совместного предприятия с японской JERA в сфере морской ветроэнергетик, а также об открытии нефтегазового месторождения на глубоководном шельфе Бразилии.
Фондовые индексы АТР закрылись в понедельник преимущественно в плюсе