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Крупнейший спортивный ритейлер ФРГ может перенести производство в Китай - 04.08.2025, ПРАЙМ
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Крупнейший спортивный ритейлер ФРГ может перенести производство в Китай
Крупнейший спортивный ритейлер ФРГ может перенести производство в Китай - 04.08.2025, ПРАЙМ
Крупнейший спортивный ритейлер ФРГ может перенести производство в Китай
Крупнейший спортивный ритейлер Германии Intersport рассматривает возможность переноса производства из Бангладеша в КНР и увеличения доли товаров под собственной | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T22:50+0300
2025-08-04T22:50+0300
бизнес
мировая экономика
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бангладеш
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Крупнейший спортивный ритейлер Германии Intersport рассматривает возможность переноса производства из Бангладеша в КНР и увеличения доли товаров под собственной торговой маркой за счет поставок из Китая, передает газета Financial Times со ссылкой на заявление исполнительного директора Intersport International Тома Фоли. "Один из крупнейших в мире розничных спортивных ритейлеров рассматривает возможность переноса производства в Китай, тогда как бренды, включая Nike и Adidas, перемещают производство из страны в ответ на американские пошлины", - сообщает издание. "Сейчас нам не нужно переезжать из Бангладеша в Китай, но мы могли бы это сделать", - приводит газета заявление Фоли. Группа рассматривает возможность увеличить долю товаров под собственной торговой маркой за счет поставок из Китая. В прошлом году общая выручка сегмента составила примерно 1,4 миллиарда долларов. Основные рынки сбыта Intersport включают Китай, Бангладеш, Вьетнам и Камбоджу, отмечается в материале. Компания сталкивается с ростом конкуренции за производственные площади в таких странах, как Вьетнам и Бангладеш, даже несмотря на то, что в Китае по-прежнему имеются избыточные производственные мощности, уточняет издание. При этом напряженность в торговой войне между США и Китаем подтолкнула ряд спортивных брендов к выводу производства из Китая, подчеркивается в материале. Так, Nike в предыдущем месяце объявила, что намерена в ближайшие 12 месяцев сократить производство обуви в Китае до 7-9% с 16%. Одновременно с этим американские спортивные бренды переориентируют производство с Китая на другие азиатские страны, где тарифная ставка ниже, чем в Поднебесной, подчеркивает FT. Сама же производственная активность в Китае сократилась четвертый месяц подряд в июле, напоминает издание. Intersport International - международная корпорация, одна из крупнейших в мире организаций спортивной розничной торговли и крупнейший спортивный ритейлер в Германии. Штаб-квартира корпорации находится в Берне (Швейцария). Штат Intersport International насчитывает свыше 65 тысяч сотрудников в более 42 странах.
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бизнес, мировая экономика, китай, бангладеш, германия, nike, financial times, adidas
Бизнес, Мировая экономика, КИТАЙ, Бангладеш, ГЕРМАНИЯ, Nike, Financial Times, Adidas
22:50 04.08.2025
 
Крупнейший спортивный ритейлер ФРГ может перенести производство в Китай

FT: Intersport рассматривает возможность переноса производства из Бангладеша в Китай

© AFP / Munir Uz Zaman#Панорама столицы Бангладеш города Дакка
#Панорама столицы Бангладеш города Дакка - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© AFP / Munir Uz Zaman
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Крупнейший спортивный ритейлер Германии Intersport рассматривает возможность переноса производства из Бангладеша в КНР и увеличения доли товаров под собственной торговой маркой за счет поставок из Китая, передает газета Financial Times со ссылкой на заявление исполнительного директора Intersport International Тома Фоли.
"Один из крупнейших в мире розничных спортивных ритейлеров рассматривает возможность переноса производства в Китай, тогда как бренды, включая Nike и Adidas, перемещают производство из страны в ответ на американские пошлины", - сообщает издание.
"Сейчас нам не нужно переезжать из Бангладеша в Китай, но мы могли бы это сделать", - приводит газета заявление Фоли.
Группа рассматривает возможность увеличить долю товаров под собственной торговой маркой за счет поставок из Китая. В прошлом году общая выручка сегмента составила примерно 1,4 миллиарда долларов.
Основные рынки сбыта Intersport включают Китай, Бангладеш, Вьетнам и Камбоджу, отмечается в материале. Компания сталкивается с ростом конкуренции за производственные площади в таких странах, как Вьетнам и Бангладеш, даже несмотря на то, что в Китае по-прежнему имеются избыточные производственные мощности, уточняет издание.
При этом напряженность в торговой войне между США и Китаем подтолкнула ряд спортивных брендов к выводу производства из Китая, подчеркивается в материале. Так, Nike в предыдущем месяце объявила, что намерена в ближайшие 12 месяцев сократить производство обуви в Китае до 7-9% с 16%.
Одновременно с этим американские спортивные бренды переориентируют производство с Китая на другие азиатские страны, где тарифная ставка ниже, чем в Поднебесной, подчеркивает FT. Сама же производственная активность в Китае сократилась четвертый месяц подряд в июле, напоминает издание.
Intersport International - международная корпорация, одна из крупнейших в мире организаций спортивной розничной торговли и крупнейший спортивный ритейлер в Германии. Штаб-квартира корпорации находится в Берне (Швейцария). Штат Intersport International насчитывает свыше 65 тысяч сотрудников в более 42 странах.
%Текстильная промышленность Китая - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
Промпроизводство в Китае в I полугодии выросло на 6,4%
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БизнесМировая экономикаКИТАЙБангладешГЕРМАНИЯNikeFinancial TimesAdidas
 
 
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