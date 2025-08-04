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Мексика и Канада проведут торговые переговоры на фоне разбирательств с США

Мексика и Канада проведут торговые переговоры на фоне разбирательств с США - 04.08.2025, ПРАЙМ

Мексика и Канада проведут торговые переговоры на фоне разбирательств с США

Мексиканские власти проведут в понедельник торговые переговоры с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд и министром финансов Франсуа-Филиппом Шампанем,... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T19:17+0300

2025-08-04T19:17+0300

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ВАШИНГТОН, 4 авг - ПРАЙМ. Мексиканские власти проведут в понедельник торговые переговоры с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд и министром финансов Франсуа-Филиппом Шампанем, сообщил РИА Новости источник в мексиканском правительстве. Ранее канадские СМИ сообщили, что Ананд и Шампань отправятся в Мексику в понедельник вечером, где, среди прочего, проведут встречу с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум на фоне торговых разбирательств с Вашингтоном. "Встреча запланирована на сегодня… В основном они будут обсуждать пересмотр соглашения (о свободной торговле в Северной Америке - ред.)," — сообщил источник, отвечая на вопрос о целях визита. Стороны также обсудят увеличение объёмов двусторонней торговли, добавил источник. Белый дом сообщил ранее, что президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении торговых пошлин в отношении Канады с 25% до 35% с 1 августа после того, как соседние страны не смогли достичь соглашения в ранее поставленный Вашингтоном срок. При этом основной причиной для повышения пошлин указана неспособность Канады прекратить поток наркотрафика в США, в частности фентанила, через свои границы. В отличие от Канады, Мексика успела в последний момент договориться со своим северным соседом о продлении на 90 дней уже действующего соглашения, в рамках которого Мексика продолжит платить 25% тариф на свои товары, плюс 25% тариф на автомобили и 50% тариф на сталь, алюминий и медь. Кроме того, Мексика согласилась устранить другие торговые барьеры.

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мировая экономика, мексика, канада, дональд трамп, сша