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В Польше разместят пять истребителей Eurofighter ВВС Германии

В Польше разместят пять истребителей Eurofighter ВВС Германии - 04.08.2025, ПРАЙМ

В Польше разместят пять истребителей Eurofighter ВВС Германии

Пять истребителей ВВС ФРГ Eurofighter будут размещены в Польше в течение нескольких недель, сообщило оперативное командование польских вооруженных сил. | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T16:37+0300

2025-08-04T16:37+0300

2025-08-04T16:37+0300

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ВАРШАВА, 4 авг - ПРАЙМ. Пять истребителей ВВС ФРГ Eurofighter будут размещены в Польше в течение нескольких недель, сообщило оперативное командование польских вооруженных сил. "В рамках укрепления коллективной обороны НАТО пять истребителей Eurofighter EF-2000 Typhoon ВВС Германии в ближайшие недели будут размещены на 23-й тактической авиабазе в Минске-Мазовецком. Самолеты будут поддерживать операции по защите воздушного пространства на восточном фланге Североатлантического альянса", - сказано в размещенном в соцсети Х сообщении. ВС Польши назвали это еще одним примером "сотрудничества союзников и искренней приверженности обеспечению безопасности Центральной и Восточной Европы".

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