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В Польше разместят пять истребителей Eurofighter ВВС Германии
В Польше разместят пять истребителей Eurofighter ВВС Германии - 04.08.2025, ПРАЙМ
В Польше разместят пять истребителей Eurofighter ВВС Германии
Пять истребителей ВВС ФРГ Eurofighter будут размещены в Польше в течение нескольких недель, сообщило оперативное командование польских вооруженных сил. | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T16:37+0300
2025-08-04T16:37+0300
2025-08-04T16:37+0300
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ВАРШАВА, 4 авг - ПРАЙМ. Пять истребителей ВВС ФРГ Eurofighter будут размещены в Польше в течение нескольких недель, сообщило оперативное командование польских вооруженных сил. "В рамках укрепления коллективной обороны НАТО пять истребителей Eurofighter EF-2000 Typhoon ВВС Германии в ближайшие недели будут размещены на 23-й тактической авиабазе в Минске-Мазовецком. Самолеты будут поддерживать операции по защите воздушного пространства на восточном фланге Североатлантического альянса", - сказано в размещенном в соцсети Х сообщении. ВС Польши назвали это еще одним примером "сотрудничества союзников и искренней приверженности обеспечению безопасности Центральной и Восточной Европы".
https://1prime.ru/20250803/rzeczpospolita-860269869.html
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германия, польша, нато
Вооружения, ГЕРМАНИЯ, ПОЛЬША, НАТО
В Польше разместят пять истребителей Eurofighter ВВС Германии
Пять истребителей ВВС ФРГ Eurofighter разместят в Польше на несколько недель
ВАРШАВА, 4 авг - ПРАЙМ. Пять истребителей ВВС ФРГ Eurofighter будут размещены в Польше в течение нескольких недель, сообщило оперативное командование польских вооруженных сил.
"В рамках укрепления коллективной обороны НАТО пять истребителей Eurofighter EF-2000 Typhoon ВВС Германии в ближайшие недели будут размещены на 23-й тактической авиабазе в Минске-Мазовецком. Самолеты будут поддерживать операции по защите воздушного пространства на восточном фланге Североатлантического альянса", - сказано в размещенном в соцсети Х сообщении.
ВС Польши назвали это еще одним примером "сотрудничества союзников и искренней приверженности обеспечению безопасности Центральной и Восточной Европы".
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