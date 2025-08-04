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В Польше разместят пять истребителей Eurofighter ВВС Германии - 04.08.2025, ПРАЙМ
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В Польше разместят пять истребителей Eurofighter ВВС Германии
В Польше разместят пять истребителей Eurofighter ВВС Германии - 04.08.2025, ПРАЙМ
В Польше разместят пять истребителей Eurofighter ВВС Германии
Пять истребителей ВВС ФРГ Eurofighter будут размещены в Польше в течение нескольких недель, сообщило оперативное командование польских вооруженных сил. | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T16:37+0300
2025-08-04T16:37+0300
вооружения
германия
польша
нато
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ВАРШАВА, 4 авг - ПРАЙМ. Пять истребителей ВВС ФРГ Eurofighter будут размещены в Польше в течение нескольких недель, сообщило оперативное командование польских вооруженных сил. "В рамках укрепления коллективной обороны НАТО пять истребителей Eurofighter EF-2000 Typhoon ВВС Германии в ближайшие недели будут размещены на 23-й тактической авиабазе в Минске-Мазовецком. Самолеты будут поддерживать операции по защите воздушного пространства на восточном фланге Североатлантического альянса", - сказано в размещенном в соцсети Х сообщении. ВС Польши назвали это еще одним примером "сотрудничества союзников и искренней приверженности обеспечению безопасности Центральной и Восточной Европы".
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германия, польша, нато
Вооружения, ГЕРМАНИЯ, ПОЛЬША, НАТО
16:37 04.08.2025
 
В Польше разместят пять истребителей Eurofighter ВВС Германии

Пять истребителей ВВС ФРГ Eurofighter разместят в Польше на несколько недель

CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flagФлаг Польши, Варшава
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flag
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ВАРШАВА, 4 авг - ПРАЙМ. Пять истребителей ВВС ФРГ Eurofighter будут размещены в Польше в течение нескольких недель, сообщило оперативное командование польских вооруженных сил.
"В рамках укрепления коллективной обороны НАТО пять истребителей Eurofighter EF-2000 Typhoon ВВС Германии в ближайшие недели будут размещены на 23-й тактической авиабазе в Минске-Мазовецком. Самолеты будут поддерживать операции по защите воздушного пространства на восточном фланге Североатлантического альянса", - сказано в размещенном в соцсети Х сообщении.
ВС Польши назвали это еще одним примером "сотрудничества союзников и искренней приверженности обеспечению безопасности Центральной и Восточной Европы".
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