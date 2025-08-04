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Гана повысила цены на какао-бобы на 62%

Гана повысила цены на какао-бобы на 62% - 04.08.2025, ПРАЙМ

Гана повысила цены на какао-бобы на 62%

Гана, один из крупнейших в мире производителей какао-бобов, с 7 августа повышает цены на это сырье для шоколада на 62,6%, до 5,04 тысячи долларов за тонну,... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T20:15+0300

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бизнес

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какао-бобы

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Гана, один из крупнейших в мире производителей какао-бобов, с 7 августа повышает цены на это сырье для шоколада на 62,6%, до 5,04 тысячи долларов за тонну, объявил министр финансов Ганы Кэссиел Ато Форсон в соцсети "X". "Комитет по обзору цен производителей на какао под моим председательством провел заседание и согласовал цены производителей на какао на сезон 2025-2026 годов, который открывается в четверг, 7 августа 2025 года. После этой встречи правительство с удовлетворением сообщает о повышении цены производителей какао с 3 100 долларов за тонну до 5 040 долларов за тонну!" - говорится в сообщении министра. Он также добавил, что решение о повышении цен согласуется с обещанием президента Махамы заплатить фермерам какао-бобов 70% от экспортный цены этого сырья. В прошлом сезоне показатель составлял 63,9%, хотя, как отметил Кэссиел Ато Форсон, в тот период времени "мировые рыночные цены были намного лучше". Гана в 2023 году была вторым крупнейшим производителем какао-бобов в мире с долей в почти 12%. Больше было только у Кот-д'Ивуара (42,5%).

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бизнес, гана, кот-д"ивуар, шоколад, какао-бобы