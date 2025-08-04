Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Гана повысила цены на какао-бобы на 62% - 04.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250804/kakao-860312536.html
Гана повысила цены на какао-бобы на 62%
Гана повысила цены на какао-бобы на 62% - 04.08.2025, ПРАЙМ
Гана повысила цены на какао-бобы на 62%
Гана, один из крупнейших в мире производителей какао-бобов, с 7 августа повышает цены на это сырье для шоколада на 62,6%, до 5,04 тысячи долларов за тонну,... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T20:15+0300
2025-08-04T20:15+0300
экономика
бизнес
гана
кот-д"ивуар
шоколад
какао-бобы
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75173/70/751737075_0:34:309:208_1920x0_80_0_0_c1c7886e5966ed4900f94daabfae9f83.jpg
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Гана, один из крупнейших в мире производителей какао-бобов, с 7 августа повышает цены на это сырье для шоколада на 62,6%, до 5,04 тысячи долларов за тонну, объявил министр финансов Ганы Кэссиел Ато Форсон в соцсети "X". "Комитет по обзору цен производителей на какао под моим председательством провел заседание и согласовал цены производителей на какао на сезон 2025-2026 годов, который открывается в четверг, 7 августа 2025 года. После этой встречи правительство с удовлетворением сообщает о повышении цены производителей какао с 3 100 долларов за тонну до 5 040 долларов за тонну!" - говорится в сообщении министра. Он также добавил, что решение о повышении цен согласуется с обещанием президента Махамы заплатить фермерам какао-бобов 70% от экспортный цены этого сырья. В прошлом сезоне показатель составлял 63,9%, хотя, как отметил Кэссиел Ато Форсон, в тот период времени "мировые рыночные цены были намного лучше". Гана в 2023 году была вторым крупнейшим производителем какао-бобов в мире с долей в почти 12%. Больше было только у Кот-д'Ивуара (42,5%).
https://1prime.ru/20250612/kakao-858440787.html
гана
кот-д"ивуар
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75173/70/751737075_0:5:309:237_1920x0_80_0_0_a83f8d1f3f72b4be828966422baead4e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, гана, кот-д"ивуар, шоколад, какао-бобы
Экономика, Бизнес, ГАНА, Кот-д"Ивуар, шоколад, какао-бобы
20:15 04.08.2025
 
Гана повысила цены на какао-бобы на 62%

Гана с 7 августа повышает цены на какао-бобы на 62,6%

Какао-бобы подорожали до максимума с ноября 2011 года
Какао-бобы подорожали до максимума с ноября 2011 года
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Гана, один из крупнейших в мире производителей какао-бобов, с 7 августа повышает цены на это сырье для шоколада на 62,6%, до 5,04 тысячи долларов за тонну, объявил министр финансов Ганы Кэссиел Ато Форсон в соцсети "X".
"Комитет по обзору цен производителей на какао под моим председательством провел заседание и согласовал цены производителей на какао на сезон 2025-2026 годов, который открывается в четверг, 7 августа 2025 года. После этой встречи правительство с удовлетворением сообщает о повышении цены производителей какао с 3 100 долларов за тонну до 5 040 долларов за тонну!" - говорится в сообщении министра.
Он также добавил, что решение о повышении цен согласуется с обещанием президента Махамы заплатить фермерам какао-бобов 70% от экспортный цены этого сырья. В прошлом сезоне показатель составлял 63,9%, хотя, как отметил Кэссиел Ато Форсон, в тот период времени "мировые рыночные цены были намного лучше".
Гана в 2023 году была вторым крупнейшим производителем какао-бобов в мире с долей в почти 12%. Больше было только у Кот-д'Ивуара (42,5%).
Производство кондитерских изделий в Новосибирске - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
В Международной организации по какао назвали причины волатильности цен
12 июня, 16:23
 
ЭкономикаБизнесГАНАКот-д"Ивуаршоколадкакао-бобы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала