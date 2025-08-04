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Вулкан Мутновский активизировался на Камчатке - 04.08.2025, ПРАЙМ
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Вулкан Мутновский активизировался на Камчатке
Вулкан Мутновский активизировался на Камчатке - 04.08.2025, ПРАЙМ
Вулкан Мутновский активизировался на Камчатке
Термальная аномалия зафиксирована на вулкане Мутновский на Камчатке, что свидетельствует о повышенной внутренней активности, сообщил Камчатский филиал Единой... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T09:13+0300
2025-08-04T09:13+0300
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УЛАН-УДЭ, 4 авг - ПРАЙМ. Термальная аномалия зафиксирована на вулкане Мутновский на Камчатке, что свидетельствует о повышенной внутренней активности, сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. "Вулканологи Камчатки бьют тревогу: на Мутновском вулкане зафиксирована термальная аномалия. Это явление, свидетельствующее о повышенной внутренней активности, привело к присвоению вулкану жёлтого кода опасности", - говорится в сообщении. Отмечается, что в связи с непрерывным потоком афтершоков проведение точного сейсмического мониторинга самого Мутновского вулкана и точный прогноз его извержений не представляются возможными. Посещение данного вулкана крайне опасно и категорически не рекомендуется, подчеркнули специалисты. После сильнейшего землетрясения 30 июля на Камчатке наблюдается активизация вулканов. Первым активизировался вулкан Авачинский - произошли парогазовые выбросы с небольшим количеством пепла до 300 метров, затем отреагировал Ключевской - образовалась пепловая колонна до 6 километров, начался сход раскаленной лавы, в воскресенье активизировался вулканКрашенинникова, молчавший примерно с 1400 года - извержение началось из вершинного кратера, открылась трещина по вулкану. В конце июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до восьми баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. Позднее в Северо-Курильске возобновили морское и вертолетное сообщения и работу местного порта.
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россия, общество , камчатка, ран
Происшествия, РОССИЯ, Общество , КАМЧАТКА, РАН
09:13 04.08.2025
 
Вулкан Мутновский активизировался на Камчатке

На вулкане Мутновский на Камчатке зафиксировали термальную аномалию

© РИА Новости . Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВид на вулкан Мутновский в южной части полуострова Камчатка
Вид на вулкан Мутновский в южной части полуострова Камчатка - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Александр Пирагис
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УЛАН-УДЭ, 4 авг - ПРАЙМ. Термальная аномалия зафиксирована на вулкане Мутновский на Камчатке, что свидетельствует о повышенной внутренней активности, сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
"Вулканологи Камчатки бьют тревогу: на Мутновском вулкане зафиксирована термальная аномалия. Это явление, свидетельствующее о повышенной внутренней активности, привело к присвоению вулкану жёлтого кода опасности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с непрерывным потоком афтершоков проведение точного сейсмического мониторинга самого Мутновского вулкана и точный прогноз его извержений не представляются возможными. Посещение данного вулкана крайне опасно и категорически не рекомендуется, подчеркнули специалисты.
После сильнейшего землетрясения 30 июля на Камчатке наблюдается активизация вулканов. Первым активизировался вулкан Авачинский - произошли парогазовые выбросы с небольшим количеством пепла до 300 метров, затем отреагировал Ключевской - образовалась пепловая колонна до 6 километров, начался сход раскаленной лавы, в воскресенье активизировался вулканКрашенинникова, молчавший примерно с 1400 года - извержение началось из вершинного кратера, открылась трещина по вулкану.
В конце июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до восьми баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. Позднее в Северо-Курильске возобновили морское и вертолетное сообщения и работу местного порта.
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