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В Канаде рассказали о переговорах Трампа и Карни
В Канаде рассказали о переговорах Трампа и Карни - 04.08.2025, ПРАЙМ
В Канаде рассказали о переговорах Трампа и Карни
Встреча между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Канады Марком Карни по поводу возможного торгового соглашения ожидается в ближайшие дни,... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T01:38+0300
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ВАШИНГТОН, 4 авг – ПРАЙМ. Встреча между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Канады Марком Карни по поводу возможного торгового соглашения ожидается в ближайшие дни, сообщил в интервью телеканалу CBS канадский министр по межведомственным отношениям и ответственный за торговлю между Канадой и США Доминик Леблан.
"Как я уже сказал, переговоры были информативными, конструктивными и доброжелательными. Я ожидаю, что премьер-министр проведет беседу с президентом в ближайшие несколько дней," – заявил Леблан.
Министр отметил, что Карни уже наладил рабочие отношения с Трампом.
В то же время Канада приняла "Закон об Единой Экономике", который представляет собой аналог американского "Единого, большого, красивого" законопроекта. Этот закон может привлечь до 500 миллиардов долларов в инфраструктуру Канады. Леблан считает, что такие меры будут выгодны для американского бизнеса, укрепят совместное производство и повысят конкурентоспособность Канады против Китая.
Белый дом сообщил ранее, что Трамп подписал указ о повышении торговых пошлин в отношении Канады с 25% до 35% с 1 августа после того, как соседние страны не смогли достичь соглашения в ранее поставленный Вашингтоном срок. При этом основной причиной для повышения пошлин указана неспособность Канады прекратить поток наркотрафика в США, в частности фентанила, через свои границы.
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Мировая экономика, Экономика, КАНАДА, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Марк Карни, CBS
В Канаде рассказали о переговорах Трампа и Карни
Министр Леблан: встреча Трампа и Карни по торговому соглашению ожидается в ближайшие дни
ВАШИНГТОН, 4 авг – ПРАЙМ. Встреча между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Канады Марком Карни по поводу возможного торгового соглашения ожидается в ближайшие дни, сообщил в интервью телеканалу CBS канадский министр по межведомственным отношениям и ответственный за торговлю между Канадой и США Доминик Леблан.
"Как я уже сказал, переговоры были информативными, конструктивными и доброжелательными. Я ожидаю, что премьер-министр проведет беседу с президентом в ближайшие несколько дней," – заявил Леблан.
Министр отметил, что Карни уже наладил рабочие отношения с Трампом.
В то же время Канада приняла "Закон об Единой Экономике", который представляет собой аналог американского "Единого, большого, красивого" законопроекта. Этот закон может привлечь до 500 миллиардов долларов в инфраструктуру Канады. Леблан считает, что такие меры будут выгодны для американского бизнеса, укрепят совместное производство и повысят конкурентоспособность Канады против Китая.
Белый дом сообщил ранее, что Трамп подписал указ о повышении торговых пошлин в отношении Канады с 25% до 35% с 1 августа после того, как соседние страны не смогли достичь соглашения в ранее поставленный Вашингтоном срок. При этом основной причиной для повышения пошлин указана неспособность Канады прекратить поток наркотрафика в США, в частности фентанила, через свои границы.