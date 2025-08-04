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В Канаде рассказали о переговорах Трампа и Карни

В Канаде рассказали о переговорах Трампа и Карни - 04.08.2025, ПРАЙМ

В Канаде рассказали о переговорах Трампа и Карни

Встреча между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Канады Марком Карни по поводу возможного торгового соглашения ожидается в ближайшие дни,... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T01:38+0300

2025-08-04T01:38+0300

2025-08-04T01:38+0300

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ВАШИНГТОН, 4 авг – ПРАЙМ. Встреча между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Канады Марком Карни по поводу возможного торгового соглашения ожидается в ближайшие дни, сообщил в интервью телеканалу CBS канадский министр по межведомственным отношениям и ответственный за торговлю между Канадой и США Доминик Леблан. "Как я уже сказал, переговоры были информативными, конструктивными и доброжелательными. Я ожидаю, что премьер-министр проведет беседу с президентом в ближайшие несколько дней," – заявил Леблан. Министр отметил, что Карни уже наладил рабочие отношения с Трампом. В то же время Канада приняла "Закон об Единой Экономике", который представляет собой аналог американского "Единого, большого, красивого" законопроекта. Этот закон может привлечь до 500 миллиардов долларов в инфраструктуру Канады. Леблан считает, что такие меры будут выгодны для американского бизнеса, укрепят совместное производство и повысят конкурентоспособность Канады против Китая. Белый дом сообщил ранее, что Трамп подписал указ о повышении торговых пошлин в отношении Канады с 25% до 35% с 1 августа после того, как соседние страны не смогли достичь соглашения в ранее поставленный Вашингтоном срок. При этом основной причиной для повышения пошлин указана неспособность Канады прекратить поток наркотрафика в США, в частности фентанила, через свои границы.

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мировая экономика, канада, сша, китай, дональд трамп, марк карни, cbs