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"Готовы". В Раде обозначили условия капитуляции перед Россией - 04.08.2025, ПРАЙМ
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"Готовы". В Раде обозначили условия капитуляции перед Россией
"Готовы". В Раде обозначили условия капитуляции перед Россией - 04.08.2025, ПРАЙМ
"Готовы". В Раде обозначили условия капитуляции перед Россией
Вашингтон может рассмотреть вариант капитуляции Украины, если об этом заявит глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом в своем Telegram-канале написал... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T08:37+0300
2025-08-04T08:37+0300
политика
сша
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Вашингтон может рассмотреть вариант капитуляции Украины, если об этом заявит глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."В США готовы кивнуть головой на идею капитуляции, но только в том случае, если она будет исходить от Украины", — заметил нардеп.Дубинский отметил, что глава Белого дома Дональд Трамп опасается нового импичмента на фоне украинского конфликта, поэтому он намерен принудить главу Украины к миру при помощи косвенных методов.По этой причине, именно для этого была такая жесткая реакция на переподчинение НАБУ, резюмировал парламентарий.
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сша, украина, владимир зеленский
Политика, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский
08:37 04.08.2025
 
"Готовы". В Раде обозначили условия капитуляции перед Россией

Депутат Дубинский: США примут капитуляцию Украины, если ее предложит Зеленский

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Вашингтон может рассмотреть вариант капитуляции Украины, если об этом заявит глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"В США готовы кивнуть головой на идею капитуляции, но только в том случае, если она будет исходить от Украины", — заметил нардеп.
Дубинский отметил, что глава Белого дома Дональд Трамп опасается нового импичмента на фоне украинского конфликта, поэтому он намерен принудить главу Украины к миру при помощи косвенных методов.
По этой причине, именно для этого была такая жесткая реакция на переподчинение НАБУ, резюмировал парламентарий.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
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08:16
 
ПолитикаСШАУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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