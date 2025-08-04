https://1prime.ru/20250804/kapitulyatsiya-860278108.html
"Готовы". В Раде обозначили условия капитуляции перед Россией
"Готовы". В Раде обозначили условия капитуляции перед Россией - 04.08.2025, ПРАЙМ
"Готовы". В Раде обозначили условия капитуляции перед Россией
Вашингтон может рассмотреть вариант капитуляции Украины, если об этом заявит глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом в своем Telegram-канале написал... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T08:37+0300
2025-08-04T08:37+0300
2025-08-04T08:37+0300
политика
сша
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владимир зеленский
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Вашингтон может рассмотреть вариант капитуляции Украины, если об этом заявит глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."В США готовы кивнуть головой на идею капитуляции, но только в том случае, если она будет исходить от Украины", — заметил нардеп.Дубинский отметил, что глава Белого дома Дональд Трамп опасается нового импичмента на фоне украинского конфликта, поэтому он намерен принудить главу Украины к миру при помощи косвенных методов.По этой причине, именно для этого была такая жесткая реакция на переподчинение НАБУ, резюмировал парламентарий.
https://1prime.ru/20250804/erdogan-860277004.html
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сша, украина, владимир зеленский
Политика, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Готовы". В Раде обозначили условия капитуляции перед Россией
Депутат Дубинский: США примут капитуляцию Украины, если ее предложит Зеленский
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Вашингтон может рассмотреть вариант капитуляции Украины, если об этом заявит глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"В США готовы кивнуть головой на идею капитуляции, но только в том случае, если она будет исходить от Украины", — заметил нардеп.
Дубинский отметил, что глава Белого дома Дональд Трамп опасается нового импичмента на фоне украинского конфликта, поэтому он намерен принудить главу Украины к миру при помощи косвенных методов.
По этой причине, именно для этого была такая жесткая реакция на переподчинение НАБУ, резюмировал парламентарий.
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