https://1prime.ru/20250804/kapitulyatsiya-860278108.html

"Готовы". В Раде обозначили условия капитуляции перед Россией

"Готовы". В Раде обозначили условия капитуляции перед Россией - 04.08.2025, ПРАЙМ

"Готовы". В Раде обозначили условия капитуляции перед Россией

Вашингтон может рассмотреть вариант капитуляции Украины, если об этом заявит глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом в своем Telegram-канале написал... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T08:37+0300

2025-08-04T08:37+0300

2025-08-04T08:37+0300

политика

сша

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Вашингтон может рассмотреть вариант капитуляции Украины, если об этом заявит глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."В США готовы кивнуть головой на идею капитуляции, но только в том случае, если она будет исходить от Украины", — заметил нардеп.Дубинский отметил, что глава Белого дома Дональд Трамп опасается нового импичмента на фоне украинского конфликта, поэтому он намерен принудить главу Украины к миру при помощи косвенных методов.По этой причине, именно для этого была такая жесткая реакция на переподчинение НАБУ, резюмировал парламентарий.

https://1prime.ru/20250804/erdogan-860277004.html

сша

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сша, украина, владимир зеленский