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Корпорацию развития Курской области упразднят - 04.08.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Корпорацию развития Курской области упразднят
Корпорацию развития Курской области упразднят - 04.08.2025, ПРАЙМ
Корпорацию развития Курской области упразднят
Корпорацию развития Курской области, чью "карму практически невозможно почистить", упраздняют, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T10:54+0300
2025-08-04T10:54+0300
экономика
финансы
россия
александр хинштейн
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КУРСК, 4 авг – ПРАЙМ. Корпорацию развития Курской области, чью "карму практически невозможно почистить", упраздняют, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Мы упраздняем эту организацию, понимаем, что после всего произошедшего карму ее почистить будет практически невозможно. Кроме того, корпорация в силу ранее принятых решений, взяла на себя целый ряд вообще не свойственных себе функций. Каждый заниматься должен своим делом. Пироги печет пирожник, а сапоги тачает сапожник. А корпорация развития занимается сопровождением инвесторов", – заявил Хинштейн в ходе еженедельного оперативного заседания правительства региона.
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финансы, россия, александр хинштейн
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Александр Хинштейн
10:54 04.08.2025
 
Корпорацию развития Курской области упразднят

Хинштейн: Корпорацию развития Курской области упразднят

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025
Александр Хинштейн на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025 - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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КУРСК, 4 авг – ПРАЙМ. Корпорацию развития Курской области, чью "карму практически невозможно почистить", упраздняют, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"Мы упраздняем эту организацию, понимаем, что после всего произошедшего карму ее почистить будет практически невозможно. Кроме того, корпорация в силу ранее принятых решений, взяла на себя целый ряд вообще не свойственных себе функций. Каждый заниматься должен своим делом. Пироги печет пирожник, а сапоги тачает сапожник. А корпорация развития занимается сопровождением инвесторов", – заявил Хинштейн в ходе еженедельного оперативного заседания правительства региона.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. 10 февраля 2020 - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
На поддержку Курской области выделят 40 миллиардов рублей
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ЭкономикаФинансыРОССИЯАлександр Хинштейн
 
 
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