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Корпорацию развития Курской области упразднят

Корпорацию развития Курской области упразднят - 04.08.2025, ПРАЙМ

Корпорацию развития Курской области упразднят

Корпорацию развития Курской области, чью "карму практически невозможно почистить", упраздняют, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T10:54+0300

2025-08-04T10:54+0300

2025-08-04T10:54+0300

экономика

финансы

россия

александр хинштейн

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КУРСК, 4 авг – ПРАЙМ. Корпорацию развития Курской области, чью "карму практически невозможно почистить", упраздняют, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Мы упраздняем эту организацию, понимаем, что после всего произошедшего карму ее почистить будет практически невозможно. Кроме того, корпорация в силу ранее принятых решений, взяла на себя целый ряд вообще не свойственных себе функций. Каждый заниматься должен своим делом. Пироги печет пирожник, а сапоги тачает сапожник. А корпорация развития занимается сопровождением инвесторов", – заявил Хинштейн в ходе еженедельного оперативного заседания правительства региона.

https://1prime.ru/20250804/pravitelstvo--860285982.html

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финансы, россия, александр хинштейн