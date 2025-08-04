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Вологодский губернатор посоветовал сети "Красное - Белое" торговать хлебом
Вологодский губернатор посоветовал сети "Красное - Белое" торговать хлебом - 04.08.2025, ПРАЙМ
Вологодский губернатор посоветовал сети "Красное - Белое" торговать хлебом
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов посоветовал сети магазинов "Красное и Белое" торговать в регионе хлебом и другими продуктами, но не спиртным. | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T15:06+0300
2025-08-04T15:06+0300
2025-08-04T15:06+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг – ПРАЙМ. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов посоветовал сети магазинов "Красное и Белое" торговать в регионе хлебом и другими продуктами, но не спиртным. Ранее в понедельник Филимонов сообщил, что сеть магазинов "Красное и Белое" уходит из региона, действие лицензии досрочно прекращено по заявлению владельца. При этом компания не подтвердила эту информацию. "Пусть продают хлеб и продукты питания. И желательно вывеску поменять (ребрендинг). Потому что алкоголем торговать в Вологодской области они не могут. Лицензии нет", – написал Филимонов в своем Telegram-канале после появления публикаций с позицией ритейлера. С 1 марта в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное в регионе продают с 12.00 до 14.00 с понедельника по пятницу и c 8.00 до 23.00 по выходным и праздникам. Ресторанам разрешается торговать алкоголем без ограничения по времени.
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бизнес, россия, вологодская область
Бизнес, РОССИЯ, Вологодская область
Вологодский губернатор посоветовал сети "Красное - Белое" торговать хлебом
Губернатор Филимонов посоветовал "Красному и Белому" торговать хлебом вместо спиртного
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг – ПРАЙМ. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов посоветовал сети магазинов "Красное и Белое" торговать в регионе хлебом и другими продуктами, но не спиртным.
Ранее в понедельник Филимонов сообщил, что сеть магазинов "Красное и Белое" уходит из региона, действие лицензии досрочно прекращено по заявлению владельца. При этом компания не подтвердила эту информацию.
"Пусть продают хлеб и продукты питания. И желательно вывеску поменять (ребрендинг). Потому что алкоголем торговать в Вологодской области они не могут. Лицензии нет", – написал Филимонов в своем Telegram-канале после появления публикаций с позицией ритейлера.
С 1 марта в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное в регионе продают с 12.00 до 14.00 с понедельника по пятницу и c 8.00 до 23.00 по выходным и праздникам. Ресторанам разрешается торговать алкоголем без ограничения по времени.
Сеть магазинов "Красное - Белое" ушла из Вологодской области