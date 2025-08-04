Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай ограничивает поставки критических минералов, пишут СМИ - 04.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250804/kitaj-860274497.html
Китай ограничивает поставки критических минералов, пишут СМИ
Китай ограничивает поставки критических минералов, пишут СМИ - 04.08.2025, ПРАЙМ
Китай ограничивает поставки критических минералов, пишут СМИ
Китай ограничивает поставки критических минералов западным оборонным фирмам, вынуждая их искать альтернативы на других рынках, сообщает газета Wall Street... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T05:36+0300
2025-08-04T05:36+0300
экономика
мировая экономика
китай
сша
кнр
new york times
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860274497.jpg?1754274981
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Китай ограничивает поставки критических минералов западным оборонным фирмам, вынуждая их искать альтернативы на других рынках, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в компаниях. "Китай ограничивает поток критических минералов западным оборонным компаниям, задерживая производство и вынуждая компании искать по миру запасы минералов, которые необходимы для производства всего, начиная от патронов и заканчивая истребителями", - пишет издание. Так, указывает газета, один производитель дронов, который снабжает американскую армию, был вынужден задерживать заказы на период до двух месяцев на время, пока искал замену китайским магнитам, производимым из редкоземельных металлов. Трейдеры рассказали газете, что некоторые материалы, необходимые западному ВПК, теперь продаются по цене в пять или более раз выше той, что была до введения ограничений со стороны КНР. Более 80 тысяч комплектующих, используемых Пентагоном, содержат минералы, которые попали под китайские экспортные ограничения. При этом почти все цепочки поставок этих минералов американской армии зависят от как минимум одного китайского поставщика, поэтому ограничения со стороны Пекина могут вызвать масштабные проблемы у военных США. Кроме того, западные покупатели рассказали изданию, что Китай запрашивает подробную информацию о целях использования закупаемых минералов с тем, чтобы они не применялись западными компаниями в военном производстве. В начале апреля министерство коммерции КНР сообщило, что Китай включил 16 компаний США в список экспортного контроля с целью контроля за экспортом товаров двойного назначения. Как отмечала New York Times, Пекин приостановил экспорт широкого спектра важнейших минералов и магнитов, которые необходимы, в частности, для сборки автомобилей, БПЛА, роботов и ракет. В июне газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Китай согласился возобновить выдачу экспортных лицензий на редкоземельные металлы для американских автопроизводителей и промышленных предприятий, но ограничил срок действия этих разрешений шестью месяцами. Агентство Рейтер со ссылкой на источники также передало, что Китай не обязался предоставлять разрешение на экспорт некоторых специализированных редкоземельных магнитов, которые необходимы военным поставщикам США для истребителей и ракетных систем. Редкоземельные элементы – это группа из 17 металлов, которые широко используются в высокотехнологичных устройствах, включая компьютеры, телевизоры и смартфоны, а также в оборонных технологиях, в том числе при производстве ракет, лазеров, транспортных систем и военных средств связи.
китай
сша
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, китай, сша, кнр, new york times
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, КНР, New York Times
05:36 04.08.2025
 
Китай ограничивает поставки критических минералов, пишут СМИ

WSJ: Китай ограничивает поставки критических минералов западным оборонным фирмам

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Китай ограничивает поставки критических минералов западным оборонным фирмам, вынуждая их искать альтернативы на других рынках, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в компаниях.
"Китай ограничивает поток критических минералов западным оборонным компаниям, задерживая производство и вынуждая компании искать по миру запасы минералов, которые необходимы для производства всего, начиная от патронов и заканчивая истребителями", - пишет издание.
Так, указывает газета, один производитель дронов, который снабжает американскую армию, был вынужден задерживать заказы на период до двух месяцев на время, пока искал замену китайским магнитам, производимым из редкоземельных металлов.
Трейдеры рассказали газете, что некоторые материалы, необходимые западному ВПК, теперь продаются по цене в пять или более раз выше той, что была до введения ограничений со стороны КНР.
Более 80 тысяч комплектующих, используемых Пентагоном, содержат минералы, которые попали под китайские экспортные ограничения. При этом почти все цепочки поставок этих минералов американской армии зависят от как минимум одного китайского поставщика, поэтому ограничения со стороны Пекина могут вызвать масштабные проблемы у военных США.
Кроме того, западные покупатели рассказали изданию, что Китай запрашивает подробную информацию о целях использования закупаемых минералов с тем, чтобы они не применялись западными компаниями в военном производстве.
В начале апреля министерство коммерции КНР сообщило, что Китай включил 16 компаний США в список экспортного контроля с целью контроля за экспортом товаров двойного назначения. Как отмечала New York Times, Пекин приостановил экспорт широкого спектра важнейших минералов и магнитов, которые необходимы, в частности, для сборки автомобилей, БПЛА, роботов и ракет.
В июне газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Китай согласился возобновить выдачу экспортных лицензий на редкоземельные металлы для американских автопроизводителей и промышленных предприятий, но ограничил срок действия этих разрешений шестью месяцами. Агентство Рейтер со ссылкой на источники также передало, что Китай не обязался предоставлять разрешение на экспорт некоторых специализированных редкоземельных магнитов, которые необходимы военным поставщикам США для истребителей и ракетных систем.
Редкоземельные элементы – это группа из 17 металлов, которые широко используются в высокотехнологичных устройствах, включая компьютеры, телевизоры и смартфоны, а также в оборонных технологиях, в том числе при производстве ракет, лазеров, транспортных систем и военных средств связи.
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙСШАКНРNew York Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала