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Россия выделила $500 тысяч на организацию конференции ООН в Туркмении

Россия выделила $500 тысяч на организацию конференции ООН в Туркмении - 04.08.2025, ПРАЙМ

Россия выделила $500 тысяч на организацию конференции ООН в Туркмении

Россия выделила 500 тысяч долларов на организацию Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая пройдет в Туркмении,... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T15:15+0300

2025-08-04T15:15+0300

2025-08-04T15:15+0300

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ТУРКМЕНБАШИ (Туркмения), 4 авг – ПРАЙМ. Россия выделила 500 тысяч долларов на организацию Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая пройдет в Туркмении, заявил в понедельник заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев. "Россия поддерживает этот формат (развивающихся стран, не имеющих выхода к морю – ред.), и Россия внесла вклад в эту конференцию, выделив 500 тысяч долларов на организацию данной конференции", – сказал Косачев в ходе своего выступления на Парламентском форуме в рамках конференции. Парламентский форум проходит 4 августа накануне открытия конференции ООН, которая продлится с 5 по 8 августа в Национальной туристической "Аваза" на туркменском побережье Каспийского моря. В работе мероприятия примут участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, главы зарубежных государств и правительств, руководители международных и региональных организаций. По словам зампреда Совфеда, проблемы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, носят глобальный характер и влияют на устойчивое развитие всего человечества. Он отметил, что российская помощь международному развитию удвоилась с 2010 года и сейчас превышает 1 миллиард долларов ежегодно. Косачев также заявил о готовности России предоставить свою территорию для решения логистических проблем таких стран. "Россия – это страна, которая имеет доступ к 13 морям и трем мировым океанам, но наша территория доступна для всех других стран, включая развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю", – сказал он.

https://1prime.ru/20250726/oon--859973467.html

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россия, мировая экономика, туркмения, рф, каспийское море, константин косачев, антониу гутерреш, оон, совет федерации