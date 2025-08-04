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Россия выделила $500 тысяч на организацию конференции ООН в Туркмении - 04.08.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия выделила $500 тысяч на организацию конференции ООН в Туркмении
Россия выделила $500 тысяч на организацию конференции ООН в Туркмении - 04.08.2025, ПРАЙМ
Россия выделила $500 тысяч на организацию конференции ООН в Туркмении
Россия выделила 500 тысяч долларов на организацию Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая пройдет в Туркмении,... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T15:15+0300
2025-08-04T15:15+0300
экономика
россия
мировая экономика
туркмения
рф
каспийское море
константин косачев
антониу гутерреш
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ТУРКМЕНБАШИ (Туркмения), 4 авг – ПРАЙМ. Россия выделила 500 тысяч долларов на организацию Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая пройдет в Туркмении, заявил в понедельник заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев. "Россия поддерживает этот формат (развивающихся стран, не имеющих выхода к морю – ред.), и Россия внесла вклад в эту конференцию, выделив 500 тысяч долларов на организацию данной конференции", – сказал Косачев в ходе своего выступления на Парламентском форуме в рамках конференции. Парламентский форум проходит 4 августа накануне открытия конференции ООН, которая продлится с 5 по 8 августа в Национальной туристической "Аваза" на туркменском побережье Каспийского моря. В работе мероприятия примут участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, главы зарубежных государств и правительств, руководители международных и региональных организаций. По словам зампреда Совфеда, проблемы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, носят глобальный характер и влияют на устойчивое развитие всего человечества. Он отметил, что российская помощь международному развитию удвоилась с 2010 года и сейчас превышает 1 миллиард долларов ежегодно. Косачев также заявил о готовности России предоставить свою территорию для решения логистических проблем таких стран. "Россия – это страна, которая имеет доступ к 13 морям и трем мировым океанам, но наша территория доступна для всех других стран, включая развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю", – сказал он.
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россия, мировая экономика, туркмения, рф, каспийское море, константин косачев, антониу гутерреш, оон, совет федерации
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ТУРКМЕНИЯ, РФ, Каспийское море, Константин Косачев, Антониу Гутерреш, ООН, Совет Федерации
15:15 04.08.2025
 
Россия выделила $500 тысяч на организацию конференции ООН в Туркмении

Косачев: Россия выделила $500 тысяч на конференцию ООН по развивающимся странам

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
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© РИА Новости . Виталий Аньков
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ТУРКМЕНБАШИ (Туркмения), 4 авг – ПРАЙМ. Россия выделила 500 тысяч долларов на организацию Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая пройдет в Туркмении, заявил в понедельник заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев.
"Россия поддерживает этот формат (развивающихся стран, не имеющих выхода к морю – ред.), и Россия внесла вклад в эту конференцию, выделив 500 тысяч долларов на организацию данной конференции", – сказал Косачев в ходе своего выступления на Парламентском форуме в рамках конференции.
Парламентский форум проходит 4 августа накануне открытия конференции ООН, которая продлится с 5 по 8 августа в Национальной туристической "Аваза" на туркменском побережье Каспийского моря. В работе мероприятия примут участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, главы зарубежных государств и правительств, руководители международных и региональных организаций.
По словам зампреда Совфеда, проблемы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, носят глобальный характер и влияют на устойчивое развитие всего человечества. Он отметил, что российская помощь международному развитию удвоилась с 2010 года и сейчас превышает 1 миллиард долларов ежегодно.
Косачев также заявил о готовности России предоставить свою территорию для решения логистических проблем таких стран. "Россия – это страна, которая имеет доступ к 13 морям и трем мировым океанам, но наша территория доступна для всех других стран, включая развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю", – сказал он.
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ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаТУРКМЕНИЯРФКаспийское мореКонстантин КосачевАнтониу ГутеррешООНСовет Федерации
 
 
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