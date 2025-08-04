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Киев запросил кредит от Варшавы на закупку польского вооружения - 04.08.2025, ПРАЙМ
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Киев запросил кредит от Варшавы на закупку польского вооружения
Киев запросил кредит от Варшавы на закупку польского вооружения - 04.08.2025, ПРАЙМ
Киев запросил кредит от Варшавы на закупку польского вооружения
Киев просит у Варшавы предоставить кредит на 120 миллионов евро для закупки вооружения у Польши, сообщил в понедельник министр иностранных дел Украины Андрей... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T12:53+0300
2025-08-04T12:53+0300
вооружения
польша
украина
киев
андрей сибига
радослав сикорский
нато
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МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. Киев просит у Варшавы предоставить кредит на 120 миллионов евро для закупки вооружения у Польши, сообщил в понедельник министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции после встречи с Сибигой 1 августа сообщил, что Варшава готовится в текущем году передать Украине 48-й и 49-й пакеты военной помощи. "Польские "Перуны" (ПЗРК – ред.) очень эффективны, они проверены на поле боя, и мы готовы их покупать. И это было одной из тем обсуждения с господином Сикорским на предмет возможности получения кредита. За счет этого кредита мы готовы приобрести в Польше продукцию их оборонной отрасли. Польша имеет хорошие традиции производства продукции "оборонки", и мы готовы рассматривать возможность их закупки", - сказал Сибига в интервью агентству Укринформ. Глава МИД Уточнил, что речь идет о кредите в размере 120 миллионов евро.
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польша, украина, киев, андрей сибига, радослав сикорский, нато
Вооружения, ПОЛЬША, УКРАИНА, Киев, Андрей Сибига, Радослав Сикорский, НАТО
12:53 04.08.2025
 
Киев запросил кредит от Варшавы на закупку польского вооружения

МИД Украины: Киев просит у Польши кредит на 120 млн евро для закупки оружия

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. Киев просит у Варшавы предоставить кредит на 120 миллионов евро для закупки вооружения у Польши, сообщил в понедельник министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции после встречи с Сибигой 1 августа сообщил, что Варшава готовится в текущем году передать Украине 48-й и 49-й пакеты военной помощи.
"Польские "Перуны" (ПЗРК – ред.) очень эффективны, они проверены на поле боя, и мы готовы их покупать. И это было одной из тем обсуждения с господином Сикорским на предмет возможности получения кредита. За счет этого кредита мы готовы приобрести в Польше продукцию их оборонной отрасли. Польша имеет хорошие традиции производства продукции "оборонки", и мы готовы рассматривать возможность их закупки", - сказал Сибига в интервью агентству Укринформ.
Глава МИД Уточнил, что речь идет о кредите в размере 120 миллионов евро.
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ВооруженияПОЛЬШАУКРАИНАКиевАндрей СибигаРадослав СикорскийНАТО
 
 
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