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Киев запросил кредит от Варшавы на закупку польского вооружения

Киев запросил кредит от Варшавы на закупку польского вооружения - 04.08.2025, ПРАЙМ

Киев запросил кредит от Варшавы на закупку польского вооружения

Киев просит у Варшавы предоставить кредит на 120 миллионов евро для закупки вооружения у Польши, сообщил в понедельник министр иностранных дел Украины Андрей... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T12:53+0300

2025-08-04T12:53+0300

2025-08-04T12:53+0300

вооружения

польша

украина

киев

андрей сибига

радослав сикорский

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МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. Киев просит у Варшавы предоставить кредит на 120 миллионов евро для закупки вооружения у Польши, сообщил в понедельник министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции после встречи с Сибигой 1 августа сообщил, что Варшава готовится в текущем году передать Украине 48-й и 49-й пакеты военной помощи. "Польские "Перуны" (ПЗРК – ред.) очень эффективны, они проверены на поле боя, и мы готовы их покупать. И это было одной из тем обсуждения с господином Сикорским на предмет возможности получения кредита. За счет этого кредита мы готовы приобрести в Польше продукцию их оборонной отрасли. Польша имеет хорошие традиции производства продукции "оборонки", и мы готовы рассматривать возможность их закупки", - сказал Сибига в интервью агентству Укринформ. Глава МИД Уточнил, что речь идет о кредите в размере 120 миллионов евро.

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польша

украина

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польша, украина, киев, андрей сибига, радослав сикорский, нато