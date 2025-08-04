https://1prime.ru/20250804/kuna-860297842.html

Министр финансов Кувейта подала в отставку

Министр финансов Кувейта подала в отставку - 04.08.2025, ПРАЙМ

Министр финансов Кувейта подала в отставку

Министр финансов Кувейта Нура аль-Фассам подала в отставку, информирует кувейтское государственное агентство KUNA. | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T13:59+0300

2025-08-04T13:59+0300

2025-08-04T13:59+0300

мировая экономика

финансы

кувейт

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860297683_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_10f4e05f054cf4e6cbdf77be8382be4f.jpg

БЕЙРУТ, 4 авг - ПРАЙМ. Министр финансов Кувейта Нура аль-Фассам подала в отставку, информирует кувейтское государственное агентство KUNA. "Его Высочество Эмир (Кувейта Машааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах - ред.) принял отставку министра финансов и министра по экономическим и инвестиционным вопросам Нуры аль-Фассам", - говорится в сообщении. По данным агентства, эмир назначил министра электроэнергетики, водоснабжения и возобновляемых источников энергии Сабиха аль-Мухайзима исполняющим обязанности министра финансов.

https://1prime.ru/20250526/neft-857940560.html

кувейт

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, финансы, кувейт