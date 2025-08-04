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Министр финансов Кувейта подала в отставку - 04.08.2025, ПРАЙМ
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Министр финансов Кувейта подала в отставку
Министр финансов Кувейта подала в отставку - 04.08.2025, ПРАЙМ
Министр финансов Кувейта подала в отставку
Министр финансов Кувейта Нура аль-Фассам подала в отставку, информирует кувейтское государственное агентство KUNA. | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T13:59+0300
2025-08-04T13:59+0300
мировая экономика
финансы
кувейт
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БЕЙРУТ, 4 авг - ПРАЙМ. Министр финансов Кувейта Нура аль-Фассам подала в отставку, информирует кувейтское государственное агентство KUNA. "Его Высочество Эмир (Кувейта Машааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах - ред.) принял отставку министра финансов и министра по экономическим и инвестиционным вопросам Нуры аль-Фассам", - говорится в сообщении. По данным агентства, эмир назначил министра электроэнергетики, водоснабжения и возобновляемых источников энергии Сабиха аль-Мухайзима исполняющим обязанности министра финансов.
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мировая экономика, финансы, кувейт
Мировая экономика, Финансы, КУВЕЙТ
13:59 04.08.2025
 
Министр финансов Кувейта подала в отставку

KUNA: министр финансов Кувейта Нура аль-Фассам подала в отставку

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНебоскребы на улице города Эль-Кувейт государства Кувейт
Небоскребы на улице города Эль-Кувейт государства Кувейт - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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БЕЙРУТ, 4 авг - ПРАЙМ. Министр финансов Кувейта Нура аль-Фассам подала в отставку, информирует кувейтское государственное агентство KUNA.
"Его Высочество Эмир (Кувейта Машааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах - ред.) принял отставку министра финансов и министра по экономическим и инвестиционным вопросам Нуры аль-Фассам", - говорится в сообщении.
По данным агентства, эмир назначил министра электроэнергетики, водоснабжения и возобновляемых источников энергии Сабиха аль-Мухайзима исполняющим обязанности министра финансов.
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Мировая экономикаФинансыКУВЕЙТ
 
 
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