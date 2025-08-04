https://1prime.ru/20250804/kurator-860317120.html
Адама Кадырова назначили куратором оказания гумпомощи Газе от Чечни
Адама Кадырова назначили куратором оказания гумпомощи Газе от Чечни - 04.08.2025, ПРАЙМ
Адама Кадырова назначили куратором оказания гумпомощи Газе от Чечни
Куратором оказания гуманитарной помощи для жителей Газы от Чечни назначен секретарь Совета безопасности республики Адам Кадыров, сообщает департамента по... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T23:54+0300
2025-08-04T23:54+0300
2025-08-04T23:54+0300
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ГРОЗНЫЙ, 4 авг — ПРАЙМ. Куратором оказания гуманитарной помощи для жителей Газы от Чечни назначен секретарь Совета безопасности республики Адам Кадыров, сообщает департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительств Чечни. "Куратором оказания гуманитарной помощи для жителей Газа от Чеченской Республики назначен секретарь Совета безопасности ЧР Адам Рамзанович Кадыров", — сообщает департамент в своем Telegram-канале. Также в республике возобновляется сбор гуманитарной помощи. Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщал о том, что в республике временно приостановлены сборы для Палестины из-за отсутствия прозрачности и контроля при сборе средств.
https://1prime.ru/20250803/rafakh-860269038.html
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чечня, газа, палестина
Адама Кадырова назначили куратором оказания гумпомощи Газе от Чечни
Куратором оказания гумпомощи для жителей Газы от Чечни стал Адам Кадыров
ГРОЗНЫЙ, 4 авг — ПРАЙМ. Куратором оказания гуманитарной помощи для жителей Газы от Чечни назначен секретарь Совета безопасности республики Адам Кадыров, сообщает департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительств Чечни.
"Куратором оказания гуманитарной помощи для жителей Газа от Чеченской Республики назначен секретарь Совета безопасности ЧР Адам Рамзанович Кадыров", — сообщает департамент в своем Telegram-канале.
Также в республике возобновляется сбор гуманитарной помощи. Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщал о том, что в республике временно приостановлены сборы для Палестины из-за отсутствия прозрачности и контроля при сборе средств.
В сектор Газа въехали первые за пять месяцев грузовики с топливом