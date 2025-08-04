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Адама Кадырова назначили куратором оказания гумпомощи Газе от Чечни - 04.08.2025, ПРАЙМ
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Адама Кадырова назначили куратором оказания гумпомощи Газе от Чечни
Адама Кадырова назначили куратором оказания гумпомощи Газе от Чечни - 04.08.2025, ПРАЙМ
Адама Кадырова назначили куратором оказания гумпомощи Газе от Чечни
Куратором оказания гуманитарной помощи для жителей Газы от Чечни назначен секретарь Совета безопасности республики Адам Кадыров, сообщает департамента по... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T23:54+0300
2025-08-04T23:54+0300
чечня
газа
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ГРОЗНЫЙ, 4 авг — ПРАЙМ. Куратором оказания гуманитарной помощи для жителей Газы от Чечни назначен секретарь Совета безопасности республики Адам Кадыров, сообщает департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительств Чечни. "Куратором оказания гуманитарной помощи для жителей Газа от Чеченской Республики назначен секретарь Совета безопасности ЧР Адам Рамзанович Кадыров", — сообщает департамент в своем Telegram-канале. Также в республике возобновляется сбор гуманитарной помощи. Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщал о том, что в республике временно приостановлены сборы для Палестины из-за отсутствия прозрачности и контроля при сборе средств.
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чечня, газа, палестина
ЧЕЧНЯ, Газа, ПАЛЕСТИНА
23:54 04.08.2025
 
Адама Кадырова назначили куратором оказания гумпомощи Газе от Чечни

Куратором оказания гумпомощи для жителей Газы от Чечни стал Адам Кадыров

© РИА Новости . Назар АльянРазрушения в секторе Газа
Разрушения в секторе Газа - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Назар Альян
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ГРОЗНЫЙ, 4 авг — ПРАЙМ. Куратором оказания гуманитарной помощи для жителей Газы от Чечни назначен секретарь Совета безопасности республики Адам Кадыров, сообщает департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительств Чечни.
"Куратором оказания гуманитарной помощи для жителей Газа от Чеченской Республики назначен секретарь Совета безопасности ЧР Адам Рамзанович Кадыров", — сообщает департамент в своем Telegram-канале.
Также в республике возобновляется сбор гуманитарной помощи. Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщал о том, что в республике временно приостановлены сборы для Палестины из-за отсутствия прозрачности и контроля при сборе средств.
Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2025
В сектор Газа въехали первые за пять месяцев грузовики с топливом
3 августа, 19:31
 
ЧЕЧНЯГазаПАЛЕСТИНА
 
 
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