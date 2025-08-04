https://1prime.ru/20250804/kurator-860317120.html

Адама Кадырова назначили куратором оказания гумпомощи Газе от Чечни

Адама Кадырова назначили куратором оказания гумпомощи Газе от Чечни - 04.08.2025, ПРАЙМ

Адама Кадырова назначили куратором оказания гумпомощи Газе от Чечни

Куратором оказания гуманитарной помощи для жителей Газы от Чечни назначен секретарь Совета безопасности республики Адам Кадыров, сообщает департамента по... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T23:54+0300

2025-08-04T23:54+0300

2025-08-04T23:54+0300

чечня

газа

палестина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859984816_0:188:400:413_1920x0_80_0_0_5181394e54b8925382a2bb370b742150.jpg

ГРОЗНЫЙ, 4 авг — ПРАЙМ. Куратором оказания гуманитарной помощи для жителей Газы от Чечни назначен секретарь Совета безопасности республики Адам Кадыров, сообщает департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительств Чечни. "Куратором оказания гуманитарной помощи для жителей Газа от Чеченской Республики назначен секретарь Совета безопасности ЧР Адам Рамзанович Кадыров", — сообщает департамент в своем Telegram-канале. Также в республике возобновляется сбор гуманитарной помощи. Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщал о том, что в республике временно приостановлены сборы для Палестины из-за отсутствия прозрачности и контроля при сборе средств.

https://1prime.ru/20250803/rafakh-860269038.html

чечня

газа

палестина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

чечня, газа, палестина