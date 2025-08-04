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Сеть магазинов "Красное - Белое" ушла из Вологодской области

Сеть магазинов "Красное - Белое" ушла из Вологодской области - 04.08.2025, ПРАЙМ

Сеть магазинов "Красное - Белое" ушла из Вологодской области

Сеть магазинов "Красное - Белое" уходит из региона, действие лицензии досрочно прекращено по заявлению владельца, сообщил губернатор Вологодской области Георгий | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T12:42+0300

2025-08-04T12:42+0300

2025-08-04T12:42+0300

бизнес

общество

вологодская область

красное & белое

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - ПРАЙМ. Сеть магазинов "Красное - Белое" уходит из региона, действие лицензии досрочно прекращено по заявлению владельца, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. "С 1 августа на основании заявления владельца - ООО "Альфа-М" - действие лицензии досрочно прекращено лицензирующим органом. Сразу отмечу: мы не нарушаем права предпринимателей, но и торговцы смертью нам в регионе не нужны. Это логичное следствие принятия закона области об ограничении продажи алкоголя", - написал Филимонов в своем Telegram-канале.

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вологодская область

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бизнес, общество , вологодская область, красное & белое