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Сеть магазинов "Красное - Белое" ушла из Вологодской области
Сеть магазинов "Красное - Белое" ушла из Вологодской области - 04.08.2025, ПРАЙМ
Сеть магазинов "Красное - Белое" ушла из Вологодской области
Сеть магазинов "Красное - Белое" уходит из региона, действие лицензии досрочно прекращено по заявлению владельца, сообщил губернатор Вологодской области Георгий | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T12:42+0300
2025-08-04T12:42+0300
2025-08-04T12:42+0300
бизнес
общество
вологодская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - ПРАЙМ. Сеть магазинов "Красное - Белое" уходит из региона, действие лицензии досрочно прекращено по заявлению владельца, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. "С 1 августа на основании заявления владельца - ООО "Альфа-М" - действие лицензии досрочно прекращено лицензирующим органом. Сразу отмечу: мы не нарушаем права предпринимателей, но и торговцы смертью нам в регионе не нужны. Это логичное следствие принятия закона области об ограничении продажи алкоголя", - написал Филимонов в своем Telegram-канале.
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бизнес, общество , вологодская область, красное & белое
Бизнес, Общество , Вологодская область, Красное & Белое
Сеть магазинов "Красное - Белое" ушла из Вологодской области
Филимонов: сеть магазинов "Красное - Белое" уходит из Вологодской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - ПРАЙМ. Сеть магазинов "Красное - Белое" уходит из региона, действие лицензии досрочно прекращено по заявлению владельца, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
"С 1 августа на основании заявления владельца - ООО "Альфа-М" - действие лицензии досрочно прекращено лицензирующим органом. Сразу отмечу: мы не нарушаем права предпринимателей, но и торговцы смертью нам в регионе не нужны. Это логичное следствие принятия закона области об ограничении продажи алкоголя", - написал Филимонов в своем Telegram-канале.
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