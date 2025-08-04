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Неисполненные обязательства "дочки" Microsoft превысили 1,5 млрд рублей

Неисполненные обязательства "дочки" Microsoft превысили 1,5 млрд рублей - 04.08.2025, ПРАЙМ

Неисполненные обязательства "дочки" Microsoft превысили 1,5 млрд рублей

Неисполненные обязательства ООО "Майкрософт Рус", подавшего заявление о своем банкротстве российского подразделения американского производителя программного... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T10:22+0300

2025-08-04T10:22+0300

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МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. Неисполненные обязательства ООО "Майкрософт Рус", подавшего заявление о своем банкротстве российского подразделения американского производителя программного обеспечения Microsoft Corporation, превышают 1,5 миллиарда рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Заявление поступило в арбитражный суд Москвы 24 июля, рассмотрение его обоснованности назначено на 23 сентября. Компания 2 июля разместила на Федресурсе сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Кредитором в публикации был указан только Газпромбанк. Суд методом случайного выбора определил саморегулируемую организацию арбитражных управляющих, из числа членов которой должен быть утвержден временный управляющий. Ею стала ассоциация "Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих". Арбитражный суд Москвы в апреле по иску Газпромбанка взыскал с ООО "Майкрософт Рус" более 943 тысяч долларов – около 887 тысяч долларов неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса по договору от 17 сентября 2021 года на оказание услуг поддержки Microsoft Unified Support, а также проценты за пользование чужими денежными средствами и проценты по день фактической оплаты по курсу ЦБ РФ. Всего с 2022 года "дочка" Microsoft получила свыше 30 аналогичных исков от крупнейших российских компаний и организаций – "Северстали", "Аэрофлота", "Алросы", Банка России, "Мегафона", "Сургутнефтегаза" и других. Все они были удовлетворены. По итогам 2024 года чистая прибыль "Майкрософт Рус" выросла на 38,9%, до 174,114 миллиона рублей, а валовая прибыль снизилась на 21,4%, до 78,3 миллиона рублей. Выручка компании сократилась на 23,6%, до 161,6 миллиона рублей. Уточняется, что единственным покупателем услуг в 2024 году стало Microsoft Ireland Operations Limited. В отчетности за 2024 год сообщалось, что корпорация Microsoft не рассматривает вопроса ликвидации ООО "Майкрософт Рус". Корпорация Microsoft в марте 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России. Позже компания подчеркивала, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.

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технологии, бизнес, финансы, москва, рф, microsoft, газпромбанк, северсталь