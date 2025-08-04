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Медь продолжает дешеветь в понедельник

Медь продолжает дешеветь в понедельник - 04.08.2025, ПРАЙМ

Медь продолжает дешеветь в понедельник

Стоимость меди снижается в понедельник утром после сильного падения по итогам предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов. | 04.08.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в понедельник утром после сильного падения по итогам предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.01 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,66% - 4,4258 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,2%, до 9 630,5 доллара, алюминия - на 0,04%, до 2 566 долларов, стоимость цинка - снизилась на 1,21%, до 2 727 долларов. По итогам прошедшей недели стоимость меди обвалилась сразу на 23%. В прошлую среду Белый дом сообщил, что США с 1 августа вводят пошлину в 50% на импорт полуфабрикатов и производных изделий из меди по соображениям нацбезопасности. Ранее, в июле, американский президент Дональд Трамп анонсировал введение импортных пошлин на промышленный металл с августа.

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