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Медь продолжает дешеветь в понедельник
Медь продолжает дешеветь в понедельник - 04.08.2025, ПРАЙМ
Медь продолжает дешеветь в понедельник
Стоимость меди снижается в понедельник утром после сильного падения по итогам предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов. | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T08:17+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в понедельник утром после сильного падения по итогам предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.01 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,66% - 4,4258 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,2%, до 9 630,5 доллара, алюминия - на 0,04%, до 2 566 долларов, стоимость цинка - снизилась на 1,21%, до 2 727 долларов. По итогам прошедшей недели стоимость меди обвалилась сразу на 23%. В прошлую среду Белый дом сообщил, что США с 1 августа вводят пошлину в 50% на импорт полуфабрикатов и производных изделий из меди по соображениям нацбезопасности. Ранее, в июле, американский президент Дональд Трамп анонсировал введение импортных пошлин на промышленный металл с августа.
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рынок, торги, сша, дональд трамп, comex
Экономика, Рынок, Торги, США, Дональд Трамп, Comex
Медь продолжает дешеветь в понедельник
Медь дешевеет после сильного падения на прошлой неделе
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в понедельник утром после сильного падения по итогам предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.01 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,66% - 4,4258 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,2%, до 9 630,5 доллара, алюминия - на 0,04%, до 2 566 долларов, стоимость цинка - снизилась на 1,21%, до 2 727 долларов.
По итогам прошедшей недели стоимость меди обвалилась сразу на 23%. В прошлую среду Белый дом сообщил, что США с 1 августа вводят пошлину в 50% на импорт полуфабрикатов и производных изделий из меди по соображениям нацбезопасности.
Ранее, в июле, американский президент Дональд Трамп анонсировал введение импортных пошлин на промышленный металл с августа.
Медь дешевеет на статистике из Китая