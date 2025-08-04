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Медведчук заявил о подготовке народного трибунала над Зеленским - 04.08.2025, ПРАЙМ
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Медведчук заявил о подготовке народного трибунала над Зеленским
Медведчук заявил о подготовке народного трибунала над Зеленским - 04.08.2025, ПРАЙМ
Медведчук заявил о подготовке народного трибунала над Зеленским
Владимир Зеленский оказался под прицелом Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) они уже... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T10:23+0300
2025-08-04T10:23+0300
политика
общество
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МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. Владимир Зеленский оказался под прицелом Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) они уже собирают материалы для народного трибунала над ним, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук."Подписав закон, возвращающий НАБУ и САП к их прежним полномочиям, Зеленский расписался в том, что никакие процессы в стране он не контролирует. Таким образом, план его превращения в английскую королеву сработал", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина". По мнению Медведчука, НАБУ и САП получили "лицензию на отстрел" от ЕС всех, кто связан с Зеленским. По его словам, Зеленский, уничтожив пророссийскую оппозицию, демонтировал систему противовесов между прозападными и пророссийскими силами. Таким образом он сам создал на Украине диктат коллективного Запада. "Уничтожение вертикали под Зеленским не может быть самоцелью. Нелегитимный в роли британской королевы удобен для прикрытия преступлений новой команды. Поэтому коррупции будет не меньше, а больше, и все спишут на Зеленского. Но это единственная роль козла отпущения, которая ему светит в будущем", - отмечает Медведчук. По его словам, Запад проиграл "проект поражения России в украинском конфликте" и вину за это переложит на Зеленского, обвинив его в коррупции. "Перед Зеленским замаячит народный трибунал, материалы для которого уже собирают НАБУ и САП. И у политического клоуна сегодня уже нет возможности себя защитить… Покровителей у него не осталось ни в Вашингтоне, ни в Лондоне, ни в Брюсселе, ни где-либо еще… Мы видим начало масштабной, тщательно спланированной зачистки. Зеленскому остается только ждать, когда придут за ним и за его подручными", - добавил Медведчук. Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом".
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общество , финансы, украина, запад, вашингтон, владимир зеленский, ес
Политика, Общество , Финансы, УКРАИНА, ЗАПАД, ВАШИНГТОН, Владимир Зеленский, ЕС
10:23 04.08.2025
 
Медведчук заявил о подготовке народного трибунала над Зеленским

Медведчук: НАБУ и САП готовят материалы для народного трибунала над Зеленским

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. Владимир Зеленский оказался под прицелом Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) они уже собирают материалы для народного трибунала над ним, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Подписав закон, возвращающий НАБУ и САП к их прежним полномочиям, Зеленский расписался в том, что никакие процессы в стране он не контролирует. Таким образом, план его превращения в английскую королеву сработал", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".
По мнению Медведчука, НАБУ и САП получили "лицензию на отстрел" от ЕС всех, кто связан с Зеленским. По его словам, Зеленский, уничтожив пророссийскую оппозицию, демонтировал систему противовесов между прозападными и пророссийскими силами. Таким образом он сам создал на Украине диктат коллективного Запада. "Уничтожение вертикали под Зеленским не может быть самоцелью. Нелегитимный в роли британской королевы удобен для прикрытия преступлений новой команды. Поэтому коррупции будет не меньше, а больше, и все спишут на Зеленского. Но это единственная роль козла отпущения, которая ему светит в будущем", - отмечает Медведчук.
По его словам, Запад проиграл "проект поражения России в украинском конфликте" и вину за это переложит на Зеленского, обвинив его в коррупции. "Перед Зеленским замаячит народный трибунал, материалы для которого уже собирают НАБУ и САП. И у политического клоуна сегодня уже нет возможности себя защитить… Покровителей у него не осталось ни в Вашингтоне, ни в Лондоне, ни в Брюсселе, ни где-либо еще… Мы видим начало масштабной, тщательно спланированной зачистки. Зеленскому остается только ждать, когда придут за ним и за его подручными", - добавил Медведчук.
Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом".
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
"Зеленскому конец". Во Франции рассказали о происходящем на Украине
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ПолитикаОбществоФинансыУКРАИНАЗАПАДВАШИНГТОНВладимир ЗеленскийЕС
 
 
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