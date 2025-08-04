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Москва указала на наращивание Западом ракетных потенциалов
Москва указала на наращивание Западом ракетных потенциалов - 04.08.2025, ПРАЙМ
Москва указала на наращивание Западом ракетных потенциалов
Шаги "коллективного Запада" ведут к наращиванию в прилегающих к РФ регионах ракетных потенциалов, создающих прямую угрозу безопасности России стратегического... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T21:00+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Шаги "коллективного Запада" ведут к наращиванию в прилегающих к РФ регионах ракетных потенциалов, создающих прямую угрозу безопасности России стратегического порядка, заявил МИД РФ. "США и их союзники не только открыто обозначили планы по размещению американских наземных РСМД в различных регионах, но и уже значительно продвинулись в практической реализации своих намерений", - заявил МИД РФ. В частности, Россия с 2023 года фиксирует прецеденты переброски американских систем, способных к наземному пуску ракет средней и меньшей дальности, в европейские страны НАТО для "обкатки" данных вооружений в ходе учений, имеющих явную антироссийскую направленность. В частности, речь идёт о тренировках на территории Дании, в ходе которых задействовалась мобильная (подвижная) пусковая установка стандарта Mk70. Применительно к АТР МИД РФ отметил, что под предлогом учений в апреле 2024 года на Филиппины был доставлен ракетный комплекс средней дальности "Тифон", который до сих пор находится на архипелаге. Такой же комплекс применялся в июле текущего года на территории Австралии для проведения боевых стрельб в ходе многосторонних тренировочных мероприятий Talisman Sabre 2025. Кроме того, в ходе учений австралийским расчётом закупленного у США комплекса "Хаймарс" был осуществлён пуск американской ракеты PrSM, ещё в 2021 году испытанной Пентагоном на дальность свыше 500 километров и, соответственно, относящейся к классу наземных РСМД. Упомянутые действия США и их союзников сопровождаются официальными заявлениями о стремлении обеспечить "долгосрочное" (а по сути постоянное) присутствие американских вооружений указанного класса в Европе и АТР. В частности, Вашингтоном и Берлином было объявлено о планах приступить начиная с 2026 года к развёртываниям на территории ФРГ упомянутых комплексов "Тифон" и "Дарк игл" с прицелом на их "продолжительное размещение". Значимым дополнительным фактором является заявленное несколькими союзниками США намерение приобрести у Вашингтона РСМД наземного базирования и/или разработать собственные ракеты с дальностью пуска, попадающей в диапазон от 500 до 5500 км, либо нарастить уже имеющийся национальный арсенал таких вооружений. "Обозначенные выше шаги "коллективного Запада" в совокупности ведут к формированию и наращиванию в прилегающих к Российской Федерации регионах дестабилизирующих ракетных потенциалов, создающих прямую угрозу безопасности нашей страны, причём стратегического порядка. В целом, такое развитие событий несёт серьёзный негативный заряд и значительные пагубные последствия для региональной и глобальной стабильности, включая опасное подстёгивание напряжённости между ядерными державами", - резюмировали в министерстве.
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Политика, РОССИЯ, РФ, США, Азиатско-Тихоокеанский регион, НАТО
Москва указала на наращивание Западом ракетных потенциалов
МИД: шаги Запада ведут к наращиванию в прилегающих к России регионах ракетных потенциалов
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Шаги "коллективного Запада" ведут к наращиванию в прилегающих к РФ регионах ракетных потенциалов, создающих прямую угрозу безопасности России стратегического порядка, заявил МИД РФ.
"США и их союзники не только открыто обозначили планы по размещению американских наземных РСМД в различных регионах, но и уже значительно продвинулись в практической реализации своих намерений", - заявил МИД РФ.
В частности, Россия с 2023 года фиксирует прецеденты переброски американских систем, способных к наземному пуску ракет средней и меньшей дальности, в европейские страны НАТО для "обкатки" данных вооружений в ходе учений, имеющих явную антироссийскую направленность. В частности, речь идёт о тренировках на территории Дании, в ходе которых задействовалась мобильная (подвижная) пусковая установка стандарта Mk70.
Применительно к АТР МИД РФ отметил, что под предлогом учений в апреле 2024 года на Филиппины был доставлен ракетный комплекс средней дальности "Тифон", который до сих пор находится на архипелаге. Такой же комплекс применялся в июле текущего года на территории Австралии для проведения боевых стрельб в ходе многосторонних тренировочных мероприятий Talisman Sabre 2025. Кроме того, в ходе учений австралийским расчётом закупленного у США комплекса "Хаймарс" был осуществлён пуск американской ракеты PrSM, ещё в 2021 году испытанной Пентагоном на дальность свыше 500 километров и, соответственно, относящейся к классу наземных РСМД.
Упомянутые действия США и их союзников сопровождаются официальными заявлениями о стремлении обеспечить "долгосрочное" (а по сути постоянное) присутствие американских вооружений указанного класса в Европе и АТР. В частности, Вашингтоном и Берлином было объявлено о планах приступить начиная с 2026 года к развёртываниям на территории ФРГ упомянутых комплексов "Тифон" и "Дарк игл" с прицелом на их "продолжительное размещение".
Значимым дополнительным фактором является заявленное несколькими союзниками США намерение приобрести у Вашингтона РСМД наземного базирования и/или разработать собственные ракеты с дальностью пуска, попадающей в диапазон от 500 до 5500 км, либо нарастить уже имеющийся национальный арсенал таких вооружений.
"Обозначенные выше шаги "коллективного Запада" в совокупности ведут к формированию и наращиванию в прилегающих к Российской Федерации регионах дестабилизирующих ракетных потенциалов, создающих прямую угрозу безопасности нашей страны, причём стратегического порядка. В целом, такое развитие событий несёт серьёзный негативный заряд и значительные пагубные последствия для региональной и глобальной стабильности, включая опасное подстёгивание напряжённости между ядерными державами", - резюмировали в министерстве.
МИД: Россия больше не считает себя связанной ограничениями по РСМД