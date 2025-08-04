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Продажи новых электромобилей в России упали на 51% - 04.08.2025, ПРАЙМ
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Продажи новых электромобилей в России упали на 51%
Продажи новых электромобилей в России упали на 51% - 04.08.2025, ПРАЙМ
Продажи новых электромобилей в России упали на 51%
Продажи новых электромобилей в России по итогам января-июля 2025 года упали на 51% в годовом выражении и составили 6 106 штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T14:01+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Продажи новых электромобилей в России по итогам января-июля 2025 года упали на 51% в годовом выражении и составили 6 106 штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Рынок новых электромобилей составил 6 106 штук (-51% относительно аналогичного периода 2024 года – 12 342 штуки)", - говорится в сообщении. Отмечается, что доля электромобилей, изготовленных в Российской Федерации, составила 27%, что на 9 процентных пунктов больше, чем за 7 месяцев 2024 года.
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Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Минпромторг
14:01 04.08.2025
 
Продажи новых электромобилей в России упали на 51%

Минпромторг: продажи новых электромобилей в России упали на 51%

© fotolia.com / Petair" Электромобиль
 Электромобиль - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© fotolia.com / Petair
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Продажи новых электромобилей в России по итогам января-июля 2025 года упали на 51% в годовом выражении и составили 6 106 штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
"Рынок новых электромобилей составил 6 106 штук (-51% относительно аналогичного периода 2024 года – 12 342 штуки)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что доля электромобилей, изготовленных в Российской Федерации, составила 27%, что на 9 процентных пунктов больше, чем за 7 месяцев 2024 года.
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