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В России выросли продажи новых отечественных автомобилей

В России выросли продажи новых отечественных автомобилей - 04.08.2025, ПРАЙМ

В России выросли продажи новых отечественных автомобилей

Продажи новых автомобилей отечественного производства в России в июле выросли на 8% в годовом выражении, до 74,8 тысячи штук, а импортных - снизились на 33%, до | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T14:01+0300

2025-08-04T14:01+0300

2025-08-04T14:01+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей отечественного производства в России в июле выросли на 8% в годовом выражении, до 74,8 тысячи штук, а импортных - снизились на 33%, до 59,7 тысячи штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "В июле объемы реализации автомобилей, произведенных на территории Российской Федерации, составили 74,8 тысячи штук, что на 8% больше, чем в июле 2024 года. Вместе с этим, за месяц реализовано 59,7 тысячи импортных автомобилей - на 33% меньше, чем за июль 2024 года ", - говорится в сообщении.

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бизнес, промышленность, россия, рф, минпромторг