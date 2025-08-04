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В России выросли продажи новых отечественных автомобилей - 04.08.2025, ПРАЙМ
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В России выросли продажи новых отечественных автомобилей
В России выросли продажи новых отечественных автомобилей - 04.08.2025, ПРАЙМ
В России выросли продажи новых отечественных автомобилей
Продажи новых автомобилей отечественного производства в России в июле выросли на 8% в годовом выражении, до 74,8 тысячи штук, а импортных - снизились на 33%, до | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T14:01+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей отечественного производства в России в июле выросли на 8% в годовом выражении, до 74,8 тысячи штук, а импортных - снизились на 33%, до 59,7 тысячи штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "В июле объемы реализации автомобилей, произведенных на территории Российской Федерации, составили 74,8 тысячи штук, что на 8% больше, чем в июле 2024 года. Вместе с этим, за месяц реализовано 59,7 тысячи импортных автомобилей - на 33% меньше, чем за июль 2024 года ", - говорится в сообщении.
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бизнес, промышленность, россия, рф, минпромторг
Бизнес, Промышленность, РОССИЯ, РФ, Минпромторг
14:01 04.08.2025
 
В России выросли продажи новых отечественных автомобилей

Минпромторг: продажи новых автомобилей в России в июле выросли на 8%

© РИА Новости . Анар Мовсумов | Перейти в медиабанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Анар Мовсумов
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей отечественного производства в России в июле выросли на 8% в годовом выражении, до 74,8 тысячи штук, а импортных - снизились на 33%, до 59,7 тысячи штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
"В июле объемы реализации автомобилей, произведенных на территории Российской Федерации, составили 74,8 тысячи штук, что на 8% больше, чем в июле 2024 года. Вместе с этим, за месяц реализовано 59,7 тысячи импортных автомобилей - на 33% меньше, чем за июль 2024 года ", - говорится в сообщении.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
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