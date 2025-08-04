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В России снизились продажи новых легковых автомобилей
В России снизились продажи новых легковых автомобилей - 04.08.2025, ПРАЙМ
В России снизились продажи новых легковых автомобилей
Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам семи месяцев 2025 года снизились на 24% в годовом выражении и составили 646,7 тысячи штук, сообщил... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T14:02+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам семи месяцев 2025 года снизились на 24% в годовом выражении и составили 646,7 тысячи штук, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Объем рынка в сегменте легковых автомобилей составил 646 702 штуки (-24% к аналогичному периоду прошлого года)", - говорится в сообщении о динамике рынка по итогам семи месяцев 2025 года. Рынок новых транспортных средств за отчетный период составил 742,1 тысячи штук (сокращение на 26% к аналогичному периоду прошлого года), а рынок новых автомобилей, произведенных в России, - 408 тысяч штук (снижение на 8% в годовом выражении). Продажи новых легких коммерческих автомобилей в январе-июле снизились на 19%, до 58 тысяч штук, в том числе в июле снизились на 19%, до 9,18 тысячи штук. Продажи грузовых автомобилей за 7 месяцев упали на 55%, до 31,4 тысячи штук. В июле было продано 4,4 тысячи грузовиков, что на 61% меньше в годовом выражении. Также на 52% в первом полугодии упали продажи автобусов, они составили 5,9 тысячи штук. За месяц реализована 1 тысяча автобусов (-37% к июлю 2024 года). "Доля российской техники по итогам января-июля 2025 года выросла на 11 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - добавили в Минпромторге.
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бизнес, россия, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг
В России снизились продажи новых легковых автомобилей
Минпромторг: продажи новых легковых автомобилей в России снизились на 24%
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам семи месяцев 2025 года снизились на 24% в годовом выражении и составили 646,7 тысячи штук, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
"Объем рынка в сегменте легковых автомобилей составил 646 702 штуки (-24% к аналогичному периоду прошлого года)", - говорится в сообщении о динамике рынка по итогам семи месяцев 2025 года.
Рынок новых транспортных средств за отчетный период составил 742,1 тысячи штук (сокращение на 26% к аналогичному периоду прошлого года), а рынок новых автомобилей, произведенных в России, - 408 тысяч штук (снижение на 8% в годовом выражении).
Продажи новых легких коммерческих автомобилей в январе-июле снизились на 19%, до 58 тысяч штук, в том числе в июле снизились на 19%, до 9,18 тысячи штук.
Продажи грузовых автомобилей за 7 месяцев упали на 55%, до 31,4 тысячи штук. В июле было продано 4,4 тысячи грузовиков, что на 61% меньше в годовом выражении.
Также на 52% в первом полугодии упали продажи автобусов, они составили 5,9 тысячи штук. За месяц реализована 1 тысяча автобусов (-37% к июлю 2024 года).
"Доля российской техники по итогам января-июля 2025 года выросла на 11 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - добавили в Минпромторге.
В России выросли продажи новых отечественных автомобилей