Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России снизились продажи новых легковых автомобилей - 04.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250804/minpromtorg-860298410.html
В России снизились продажи новых легковых автомобилей
В России снизились продажи новых легковых автомобилей - 04.08.2025, ПРАЙМ
В России снизились продажи новых легковых автомобилей
Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам семи месяцев 2025 года снизились на 24% в годовом выражении и составили 646,7 тысячи штук, сообщил... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T14:02+0300
2025-08-04T14:02+0300
бизнес
россия
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/83282/44/832824432_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_3a8dbbfa268af37b0ea1b2fe824c0298.jpg
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам семи месяцев 2025 года снизились на 24% в годовом выражении и составили 646,7 тысячи штук, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Объем рынка в сегменте легковых автомобилей составил 646 702 штуки (-24% к аналогичному периоду прошлого года)", - говорится в сообщении о динамике рынка по итогам семи месяцев 2025 года. Рынок новых транспортных средств за отчетный период составил 742,1 тысячи штук (сокращение на 26% к аналогичному периоду прошлого года), а рынок новых автомобилей, произведенных в России, - 408 тысяч штук (снижение на 8% в годовом выражении). Продажи новых легких коммерческих автомобилей в январе-июле снизились на 19%, до 58 тысяч штук, в том числе в июле снизились на 19%, до 9,18 тысячи штук. Продажи грузовых автомобилей за 7 месяцев упали на 55%, до 31,4 тысячи штук. В июле было продано 4,4 тысячи грузовиков, что на 61% меньше в годовом выражении. Также на 52% в первом полугодии упали продажи автобусов, они составили 5,9 тысячи штук. За месяц реализована 1 тысяча автобусов (-37% к июлю 2024 года). "Доля российской техники по итогам января-июля 2025 года выросла на 11 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - добавили в Минпромторге.
https://1prime.ru/20250804/minpromtorg-860298263.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83282/44/832824432_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_eabeee6dfcdef28bd77f6bdaa536648c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг
14:02 04.08.2025
 
В России снизились продажи новых легковых автомобилей

Минпромторг: продажи новых легковых автомобилей в России снизились на 24%

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСалон АвтоВАЗа
Салон АвтоВАЗа - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам семи месяцев 2025 года снизились на 24% в годовом выражении и составили 646,7 тысячи штук, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
"Объем рынка в сегменте легковых автомобилей составил 646 702 штуки (-24% к аналогичному периоду прошлого года)", - говорится в сообщении о динамике рынка по итогам семи месяцев 2025 года.
Рынок новых транспортных средств за отчетный период составил 742,1 тысячи штук (сокращение на 26% к аналогичному периоду прошлого года), а рынок новых автомобилей, произведенных в России, - 408 тысяч штук (снижение на 8% в годовом выражении).
Продажи новых легких коммерческих автомобилей в январе-июле снизились на 19%, до 58 тысяч штук, в том числе в июле снизились на 19%, до 9,18 тысячи штук.
Продажи грузовых автомобилей за 7 месяцев упали на 55%, до 31,4 тысячи штук. В июле было продано 4,4 тысячи грузовиков, что на 61% меньше в годовом выражении.
Также на 52% в первом полугодии упали продажи автобусов, они составили 5,9 тысячи штук. За месяц реализована 1 тысяча автобусов (-37% к июлю 2024 года).
"Доля российской техники по итогам января-июля 2025 года выросла на 11 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - добавили в Минпромторге.
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
В России выросли продажи новых отечественных автомобилей
14:01
 
БизнесРОССИЯМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала