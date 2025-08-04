https://1prime.ru/20250804/minpromtorg-860298410.html

В России снизились продажи новых легковых автомобилей

В России снизились продажи новых легковых автомобилей - 04.08.2025, ПРАЙМ

В России снизились продажи новых легковых автомобилей

Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам семи месяцев 2025 года снизились на 24% в годовом выражении и составили 646,7 тысячи штук, сообщил... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T14:02+0300

2025-08-04T14:02+0300

2025-08-04T14:02+0300

бизнес

россия

минпромторг

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам семи месяцев 2025 года снизились на 24% в годовом выражении и составили 646,7 тысячи штук, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Объем рынка в сегменте легковых автомобилей составил 646 702 штуки (-24% к аналогичному периоду прошлого года)", - говорится в сообщении о динамике рынка по итогам семи месяцев 2025 года. Рынок новых транспортных средств за отчетный период составил 742,1 тысячи штук (сокращение на 26% к аналогичному периоду прошлого года), а рынок новых автомобилей, произведенных в России, - 408 тысяч штук (снижение на 8% в годовом выражении). Продажи новых легких коммерческих автомобилей в январе-июле снизились на 19%, до 58 тысяч штук, в том числе в июле снизились на 19%, до 9,18 тысячи штук. Продажи грузовых автомобилей за 7 месяцев упали на 55%, до 31,4 тысячи штук. В июле было продано 4,4 тысячи грузовиков, что на 61% меньше в годовом выражении. Также на 52% в первом полугодии упали продажи автобусов, они составили 5,9 тысячи штук. За месяц реализована 1 тысяча автобусов (-37% к июлю 2024 года). "Доля российской техники по итогам января-июля 2025 года выросла на 11 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - добавили в Минпромторге.

https://1prime.ru/20250804/minpromtorg-860298263.html

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бизнес, россия, минпромторг