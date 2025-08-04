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АКРА подтвердило кредитный рейтинг МОЭК на уровне "ААA(RU)"

АКРА подтвердило кредитный рейтинг МОЭК на уровне "ААA(RU)" - 04.08.2025, ПРАЙМ

АКРА подтвердило кредитный рейтинг МОЭК на уровне "ААA(RU)"

Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании МОЭК на уровне "ААA(RU)", прогноз стабильный, сообщило агентство. | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T12:05+0300

2025-08-04T12:05+0300

2025-08-04T12:05+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании МОЭК на уровне "ААA(RU)", прогноз стабильный, сообщило агентство. "Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг МОЭК на уровне "ААA(RU)", прогноз стабильный", - указывает агентство. "Кредитный рейтинг ПАО "МОЭК" обусловлен очень сильной рыночной позицией (компания является единой теплоснабжающей организацией Москвы с долей обслуживания города в 95%), хорошими бизнес-профилем, корпоративным управлением, географической диверсификацией, ликвидностью, рентабельностью бизнеса, а также низкой долговой нагрузкой при высоком уровне обслуживания долга", - говорится в сообщении. Стабильный прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте года-полутора. Агентство уточняет, что к негативному рейтинговому действию могут привести потеря контроля над компанией со стороны "Газпрома" или снижение степени связи компании с "Газпромом", рост инвестиционных обязательств при одновременном падении цен на тепло и росте цен на газ, существенный рост долга и расходов на его обслуживание, а также значительное ухудшение доступа к внешним источникам ликвидности. МОЭК (входит в "Газпром энергохолдинг") – единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы. Компания ежеквартально проводит оценку качества предоставляемых услуг юридическим и физическим лицам.

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