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Российский рынок акций демонстрирует символический рост
Российский рынок акций демонстрирует символический рост - 04.08.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций демонстрирует символический рост
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии понедельника демонстрирует символический рост, следует из данных Московской биржи. | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T10:22+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии понедельника демонстрирует символический рост, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.10 мск рос на 0,01% относительно предыдущего закрытия, до 2 728,38 пункта. В частности, заметно дорожают привилегированные (+1,14%) и обыкновенные (+0,88%) акции "Мечела", бумаги "Сегежи" (+0,95%), "М.видео" (+0,91%), НМТП (+0,82%). В то же время дешевеют акции "Позитива" (-1,64%), "Эн+ Груп" (-1,35%), "Камаза" (-0,95%), "Норникеля" (-0,9%), ВТБ (-0,68%). "В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может попытаться подрасти вслед за мировыми площадками, но в целом вряд ли покажет значительные изменения, оставаясь в ожидании геополитических новостей", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Смещаем текущий целевой диапазон по индексу Мосбиржи чуть ниже, до 2700-2760 пунктов. На ближайшие перспективы рынка акций и ключевых "фишек" продолжаем смотреть осторожно (на акции нефтянки – негативно) ввиду геополитических рисков и отсутствия сильных триггеров для улучшения внешней конъюнктуры", - рассказал Евгений Локтюхов из ПСБ.
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рынок, торги, индексы, мосбиржа, м.видео, нмтп
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, Мосбиржа, М.Видео, НМТП
Российский рынок акций демонстрирует символический рост
Мосбиржа: рынок акций в начале торговой сессии демонстрирует символический рост
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии понедельника демонстрирует символический рост, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.10 мск рос на 0,01% относительно предыдущего закрытия, до 2 728,38 пункта.
В частности, заметно дорожают привилегированные (+1,14%) и обыкновенные (+0,88%) акции "Мечела", бумаги "Сегежи" (+0,95%), "М.видео" (+0,91%), НМТП (+0,82%).
В то же время дешевеют акции "Позитива" (-1,64%), "Эн+ Груп" (-1,35%), "Камаза" (-0,95%), "Норникеля" (-0,9%), ВТБ (-0,68%).
"В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может попытаться подрасти вслед за мировыми площадками, но в целом вряд ли покажет значительные изменения, оставаясь в ожидании геополитических новостей", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Смещаем текущий целевой диапазон по индексу Мосбиржи чуть ниже, до 2700-2760 пунктов. На ближайшие перспективы рынка акций и ключевых "фишек" продолжаем смотреть осторожно (на акции нефтянки – негативно) ввиду геополитических рисков и отсутствия сильных триггеров для улучшения внешней конъюнктуры", - рассказал Евгений Локтюхов из ПСБ.
Российский рынок акций растет в начале утренней сессии