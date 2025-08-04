https://1prime.ru/20250804/mosbirzha-860283380.html

Российский рынок акций демонстрирует символический рост

Российский рынок акций демонстрирует символический рост - 04.08.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций демонстрирует символический рост

Российский рынок акций в начале основной торговой сессии понедельника демонстрирует символический рост, следует из данных Московской биржи. | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T10:22+0300

2025-08-04T10:22+0300

2025-08-04T10:22+0300

экономика

рынок

торги

индексы

мосбиржа

м.видео

нмтп

https://cdnn.1prime.ru/img/84106/34/841063447_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_7224be7c7cc89afb5353bc537f0cba91.jpg

МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии понедельника демонстрирует символический рост, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.10 мск рос на 0,01% относительно предыдущего закрытия, до 2 728,38 пункта. В частности, заметно дорожают привилегированные (+1,14%) и обыкновенные (+0,88%) акции "Мечела", бумаги "Сегежи" (+0,95%), "М.видео" (+0,91%), НМТП (+0,82%). В то же время дешевеют акции "Позитива" (-1,64%), "Эн+ Груп" (-1,35%), "Камаза" (-0,95%), "Норникеля" (-0,9%), ВТБ (-0,68%). "В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может попытаться подрасти вслед за мировыми площадками, но в целом вряд ли покажет значительные изменения, оставаясь в ожидании геополитических новостей", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Смещаем текущий целевой диапазон по индексу Мосбиржи чуть ниже, до 2700-2760 пунктов. На ближайшие перспективы рынка акций и ключевых "фишек" продолжаем смотреть осторожно (на акции нефтянки – негативно) ввиду геополитических рисков и отсутствия сильных триггеров для улучшения внешней конъюнктуры", - рассказал Евгений Локтюхов из ПСБ.

https://1prime.ru/20250804/rynok--860277332.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, мосбиржа, м.видео, нмтп