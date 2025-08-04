https://1prime.ru/20250804/mosbirzha-860294309.html

На Московской бирже в июле разместили облигации на 2,3 триллиона рублей

На Московской бирже в июле разместили облигации на 2,3 триллиона рублей - 04.08.2025, ПРАЙМ

На Московской бирже в июле разместили облигации на 2,3 триллиона рублей

Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций на Московской бирже в июле составил 2,3 триллиона рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T12:55+0300

2025-08-04T12:55+0300

2025-08-04T12:55+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций на Московской бирже в июле составил 2,3 триллиона рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 409 миллиарда, это стало максимальным месячным объемом размещения облигаций с начала года, говорится в сообщении торговой площадки. "Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций на Московской бирже в июле 2025 года составил 2,3 триллиона рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 409 миллиарда рублей. Это максимальный месячный объем размещения облигаций с начала 2025 года", - указано в сообщении. Уточняется, что в июле на Московской бирже было размещено 115 новых выпусков корпоративных облигаций 54 эмитентов совокупным объемом 1,2 триллиона рублей, а общий объем размещения и обратного выкупа корпоративных облигаций также составил около 1,2 триллиона (в июле прошлого года, для сравнения, было 780,9 миллиарда), указано там же. Суммарный объем вторичных торгов облигациями на Московской бирже составил 1,8 триллиона рублей (799 миллиардов рублей в июле прошлого года), добавляет биржа. Общий объем операций физических лиц на рынке облигаций Московской биржи составил 615,7 миллиарда рублей (269,8 миллиарда в июле прошлого года), а их доля в общем объеме торгов облигациями составил 32,9%, отмечается там же. В то же время объем внебиржевых сделок с центральным контрагентом с облигациями по итогам месяца составил 540,8 миллиарда рублей (302,1 миллиарда в июле прошлого года). Наконец, общий объем торгов облигациями, включая размещение и вторичное обращение, составил за месяц 3,8 триллиона рублей без учета однодневных облигаций (1,8 триллиона рублей в июле прошлого года), заключает биржа.

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рынок, торги, россия