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Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" доставили в Мосгорсуд

Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" доставили в Мосгорсуд - 04.08.2025, ПРАЙМ

Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" доставили в Мосгорсуд

В Мосгорсуд доставлены фигуранты уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", передает корреспондент РИА Новости из суда. | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T11:23+0300

2025-08-04T11:23+0300

2025-08-04T11:23+0300

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мосгорсуд

ск рф

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. В Мосгорсуд доставлены фигуранты уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", передает корреспондент РИА Новости из суда. Как заявили приставы, обвиняемых скоро приведут в зал заседаний из конвойных помещений. Сегодня 2-й Западный окружной военный суд приступит к рассмотрению дела по существу, процесс решено проводить в здании Мосгорсуда из-за его вместительности. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.

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общество , мосгорсуд, ск рф