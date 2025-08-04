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Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" доставили в Мосгорсуд - 04.08.2025, ПРАЙМ
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Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" доставили в Мосгорсуд
Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" доставили в Мосгорсуд - 04.08.2025, ПРАЙМ
Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" доставили в Мосгорсуд
В Мосгорсуд доставлены фигуранты уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", передает корреспондент РИА Новости из суда. | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T11:23+0300
2025-08-04T11:23+0300
общество
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. В Мосгорсуд доставлены фигуранты уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", передает корреспондент РИА Новости из суда. Как заявили приставы, обвиняемых скоро приведут в зал заседаний из конвойных помещений. Сегодня 2-й Западный окружной военный суд приступит к рассмотрению дела по существу, процесс решено проводить в здании Мосгорсуда из-за его вместительности. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.
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общество , мосгорсуд, ск рф
Общество , Мосгорсуд, СК РФ
11:23 04.08.2025
 
Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" доставили в Мосгорсуд

В Мосгорсуд доставили фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк!Здание московского городского суда
!Здание московского городского суда - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. В Мосгорсуд доставлены фигуранты уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", передает корреспондент РИА Новости из суда.
Как заявили приставы, обвиняемых скоро приведут в зал заседаний из конвойных помещений.
Сегодня 2-й Западный окружной военный суд приступит к рассмотрению дела по существу, процесс решено проводить в здании Мосгорсуда из-за его вместительности.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.
Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2025
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ОбществоМосгорсудСК РФ
 
 
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