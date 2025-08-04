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Мошенники вновь стали распространять фейки о помощи с ипотекой

Мошенники вновь стали распространять фейки о помощи с ипотекой - 04.08.2025, ПРАЙМ

Мошенники вновь стали распространять фейки о помощи с ипотекой

Мошенники вновь стали распространять фейковые сообщения о помощи с ипотекой или выплатах для молодых семей - они маскируют сообщения в том числе под новости от... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T05:30+0300

2025-08-04T05:30+0300

2025-08-04T05:30+0300

финансы

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общество

евгений егоров

роскомнадзор

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Мошенники вновь стали распространять фейковые сообщения о помощи с ипотекой или выплатах для молодых семей - они маскируют сообщения в том числе под новости от российских СМИ и распространяют через Telegram-каналы социальной тематики, рассказали РИА Новости в F6. "Компания F6, ведущий разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, зафиксировала новую волну инвестскама с приманкой в виде фейковых новостей о выплатах молодым семьям или пособий для детей, а также помощи с погашением ипотеки. Фейки маскируют в том числе под новости ведущих российских СМИ и распространяют через Telegram-каналы социальной тематики", - сказали в компании. Впервые подобные сообщения злоумышленники распространяли в социальных сетях и Telegram-каналах в 2024 году. В качестве "источников" фейковой информации указываются недействующие сайты. Новый всплеск такого мошенничества связан с приближением нового учебного года, отметили в F6. Фейковые сообщения распространяются в каналах, в названиях которых присутствуют слова "пособия", "выплаты", "льготы" - некоторые из них имеют регистрацию в Роскомнадзоре. Ссылки из подобных новостей ведут в Telegram-каналы, связанные с инвестиционным мошенничеством. Как отметили в F6, вся схема обмана с дальнейшим хищением денег и персональных данных происходит исключительно в мессенджере, без использования сторонних ресурсов. Кроме того, подписчикам Telegram-каналов, которые посвящены пособиям и выплатам, предлагают проходить опросы по удовлетворенности работой детских садов, проголосовать за лучшее детское питание и получить возврат денег за покупку детской одежды. Однако ссылки в таких постах перенаправляют пользователей в Telegram-каналы, работающие по схемам инвестскама. "Инфоповоды, связанные с темой социальной поддержки, используются мошенниками уже давно. На протяжении многих лет создаются поддельные сайты с соцвыплатами как от имени реальных, так и вымышленных ведомств. Цель таких кампаний заключается не в помощи гражданам, а в краже денежных средств… С ростом популярности мессенджеров киберпреступники поняли, что на этих платформах генерируется мощный потенциальный трафик, который можно направить в мошеннические схемы", – отметил ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6 Евгений Егоров. Специалисты компании рекомендуют доверять только проверенным источникам и перепроверять информацию о доступных мерах поддержки через официальные источники. Не нужно переходить по подозрительным ссылкам из сообщений в социальных сетях и мессенджерах, а также сообщать банковские данные и другую личную информацию.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, общество , евгений егоров, роскомнадзор