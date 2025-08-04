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Очередь к Крымскому мосту растянулась на 35 километров - 04.08.2025, ПРАЙМ
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Очередь к Крымскому мосту растянулась на 35 километров
Очередь к Крымскому мосту растянулась на 35 километров - 04.08.2025, ПРАЙМ
Очередь к Крымскому мосту растянулась на 35 километров
Очередь из автомобилей на досмотр к Крымскому мосту со стороны Тамани растянулась на 35 километров, следует из данных сервиса "Яндекс. Карты". | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T18:53+0300
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бизнес
россия
тамань
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КРАСНОДАР, 4 авг - ПРАЙМ. Очередь из автомобилей на досмотр к Крымскому мосту со стороны Тамани растянулась на 35 километров, следует из данных сервиса "Яндекс. Карты". Согласно данным сервиса, очередь из ожидающих проезда автомобилей примерно на 35 километров зафиксирована от участка автодороги А-290 в районе Вышестеблиевского сельского поселения до пункта досмотра. На 18.00 мск в очереди досмотр со стороны Тамани находится 2710 транспортных средств, сообщили в оперативном Telegram-канале о ситуации на подходах к Крымскому мосту. Время ожидания в пробке — более шести часов.
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бизнес, россия, тамань, яндекс.карты
Бизнес, РОССИЯ, Тамань, Яндекс.Карты
18:53 04.08.2025
 
Очередь к Крымскому мосту растянулась на 35 километров

Очередь на досмотр к Крымскому мосту со стороны Тамани растянулась на 35 километров

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 4 авг - ПРАЙМ. Очередь из автомобилей на досмотр к Крымскому мосту со стороны Тамани растянулась на 35 километров, следует из данных сервиса "Яндекс. Карты".
Согласно данным сервиса, очередь из ожидающих проезда автомобилей примерно на 35 километров зафиксирована от участка автодороги А-290 в районе Вышестеблиевского сельского поселения до пункта досмотра.
На 18.00 мск в очереди досмотр со стороны Тамани находится 2710 транспортных средств, сообщили в оперативном Telegram-канале о ситуации на подходах к Крымскому мосту. Время ожидания в пробке — более шести часов.
 
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