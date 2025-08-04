https://1prime.ru/20250804/most-860310685.html
Очередь к Крымскому мосту растянулась на 35 километров
Очередь к Крымскому мосту растянулась на 35 километров - 04.08.2025, ПРАЙМ
Очередь к Крымскому мосту растянулась на 35 километров
Очередь из автомобилей на досмотр к Крымскому мосту со стороны Тамани растянулась на 35 километров, следует из данных сервиса "Яндекс. Карты". | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T18:53+0300
2025-08-04T18:53+0300
2025-08-04T18:53+0300
бизнес
россия
тамань
яндекс.карты
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860310533_0:141:2246:1404_1920x0_80_0_0_f3c20ecc2f3c0c2076a772409543dbc4.jpg
КРАСНОДАР, 4 авг - ПРАЙМ. Очередь из автомобилей на досмотр к Крымскому мосту со стороны Тамани растянулась на 35 километров, следует из данных сервиса "Яндекс. Карты". Согласно данным сервиса, очередь из ожидающих проезда автомобилей примерно на 35 километров зафиксирована от участка автодороги А-290 в районе Вышестеблиевского сельского поселения до пункта досмотра. На 18.00 мск в очереди досмотр со стороны Тамани находится 2710 транспортных средств, сообщили в оперативном Telegram-канале о ситуации на подходах к Крымскому мосту. Время ожидания в пробке — более шести часов.
тамань
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860310533_0:0:1872:1404_1920x0_80_0_0_7ad4a30b4058dbf85f50b13333a34657.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, тамань, яндекс.карты
Бизнес, РОССИЯ, Тамань, Яндекс.Карты
Очередь к Крымскому мосту растянулась на 35 километров
Очередь на досмотр к Крымскому мосту со стороны Тамани растянулась на 35 километров
КРАСНОДАР, 4 авг - ПРАЙМ. Очередь из автомобилей на досмотр к Крымскому мосту со стороны Тамани растянулась на 35 километров, следует из данных сервиса "Яндекс. Карты".
Согласно данным сервиса, очередь из ожидающих проезда автомобилей примерно на 35 километров зафиксирована от участка автодороги А-290 в районе Вышестеблиевского сельского поселения до пункта досмотра.
На 18.00 мск в очереди досмотр со стороны Тамани находится 2710 транспортных средств, сообщили в оперативном Telegram-канале о ситуации на подходах к Крымскому мосту. Время ожидания в пробке — более шести часов.