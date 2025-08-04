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Очередь к Крымскому мосту растянулась на 35 километров

Очередь к Крымскому мосту растянулась на 35 километров - 04.08.2025, ПРАЙМ

Очередь к Крымскому мосту растянулась на 35 километров

Очередь из автомобилей на досмотр к Крымскому мосту со стороны Тамани растянулась на 35 километров, следует из данных сервиса "Яндекс. Карты". | 04.08.2025, ПРАЙМ

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2025-08-04T18:53+0300

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яндекс.карты

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КРАСНОДАР, 4 авг - ПРАЙМ. Очередь из автомобилей на досмотр к Крымскому мосту со стороны Тамани растянулась на 35 километров, следует из данных сервиса "Яндекс. Карты". Согласно данным сервиса, очередь из ожидающих проезда автомобилей примерно на 35 километров зафиксирована от участка автодороги А-290 в районе Вышестеблиевского сельского поселения до пункта досмотра. На 18.00 мск в очереди досмотр со стороны Тамани находится 2710 транспортных средств, сообщили в оперативном Telegram-канале о ситуации на подходах к Крымскому мосту. Время ожидания в пробке — более шести часов.

тамань

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бизнес, россия, тамань, яндекс.карты