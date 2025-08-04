https://1prime.ru/20250804/naftogaz-860310063.html
"Нафтогаз" заявил о правах на российские активы в Австрии на 120 млн евро
"Нафтогаз" заявил о правах на российские активы в Австрии на 120 млн евро - 04.08.2025, ПРАЙМ
"Нафтогаз" заявил о правах на российские активы в Австрии на 120 млн евро
Группа "Нафтогаз Украины" утверждает, что районный суд Вены разрешил взыскать российские активы на территории Австрии более чем на 120 миллионов евро в рамках... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T18:35+0300
2025-08-04T18:35+0300
2025-08-04T18:35+0300
россия
крым
австрия
рф
владимир путин
нафтогаз украины
верховный суд
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/79516/59/795165990_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_c9863ec88b55ed1a5bfe474331288bc8.jpg
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Группа "Нафтогаз Украины" утверждает, что районный суд Вены разрешил взыскать российские активы на территории Австрии более чем на 120 миллионов евро в рамках решения суда о возмещении ущерба "Нафтогазу" за потерю активов в Крыму. Как сообщила компания, "Нафтогаз Украины" получил разрешение австрийского суда на принудительное исполнение арбитражного решения суда против России ("Крымское решение"), обязывающего РФ возместить "Нафтогазу" ущерб за потери ее активов в Крыму на сумму более 5 миллиардов долларов США. Верховный суд Нидерландов в декабре прошлого года подтвердил это решение гаагского суда, отклонив кассационную жалобу российской стороны. "Суд разрешил обременение более 20 объектов недвижимости России на территории Австрии, которые будут проданы через аукцион. Общая стоимость этих активов превышает 120 миллионов евро", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте "Нафтогаза Украины".
https://1prime.ru/20241213/sud-853566784.html
крым
австрия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/79516/59/795165990_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_0e0392c0c0930ba8bc70719a57bcfddd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, крым, австрия, рф, владимир путин, нафтогаз украины, верховный суд, оон
РОССИЯ, КРЫМ, АВСТРИЯ, РФ, Владимир Путин, Нафтогаз Украины, Верховный суд, ООН
"Нафтогаз" заявил о правах на российские активы в Австрии на 120 млн евро
"Нафтогаз": суд Вены разрешил взыскать с России более 120 миллионов евро
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Группа "Нафтогаз Украины" утверждает, что районный суд Вены разрешил взыскать российские активы на территории Австрии более чем на 120 миллионов евро в рамках решения суда о возмещении ущерба "Нафтогазу" за потерю активов в Крыму.
Как сообщила компания, "Нафтогаз Украины" получил разрешение австрийского суда на принудительное исполнение арбитражного решения суда против России ("Крымское решение"), обязывающего РФ возместить "Нафтогазу" ущерб за потери ее активов в Крыму на сумму более 5 миллиардов долларов США. Верховный суд Нидерландов в декабре прошлого года подтвердил это решение гаагского суда, отклонив кассационную жалобу российской стороны.
"Суд разрешил обременение более 20 объектов недвижимости России на территории Австрии, которые будут проданы через аукцион. Общая стоимость этих активов превышает 120 миллионов евро", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте "Нафтогаза Украины".
Верховный суд Нидерландов обязал Россию выплатить компенсацию "Нафтогазу"