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"Нафтогаз" заявил о правах на российские активы в Австрии на 120 млн евро

"Нафтогаз" заявил о правах на российские активы в Австрии на 120 млн евро - 04.08.2025, ПРАЙМ

"Нафтогаз" заявил о правах на российские активы в Австрии на 120 млн евро

Группа "Нафтогаз Украины" утверждает, что районный суд Вены разрешил взыскать российские активы на территории Австрии более чем на 120 миллионов евро в рамках... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T18:35+0300

2025-08-04T18:35+0300

2025-08-04T18:35+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Группа "Нафтогаз Украины" утверждает, что районный суд Вены разрешил взыскать российские активы на территории Австрии более чем на 120 миллионов евро в рамках решения суда о возмещении ущерба "Нафтогазу" за потерю активов в Крыму. Как сообщила компания, "Нафтогаз Украины" получил разрешение австрийского суда на принудительное исполнение арбитражного решения суда против России ("Крымское решение"), обязывающего РФ возместить "Нафтогазу" ущерб за потери ее активов в Крыму на сумму более 5 миллиардов долларов США. Верховный суд Нидерландов в декабре прошлого года подтвердил это решение гаагского суда, отклонив кассационную жалобу российской стороны. "Суд разрешил обременение более 20 объектов недвижимости России на территории Австрии, которые будут проданы через аукцион. Общая стоимость этих активов превышает 120 миллионов евро", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте "Нафтогаза Украины".

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россия, крым, австрия, рф, владимир путин, нафтогаз украины, верховный суд, оон