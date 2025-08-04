https://1prime.ru/20250804/nasa-860307347.html
НАСА планирует продлить контракт с TechTrans International по программе МКС
НАСА планирует продлить контракт с TechTrans International по программе МКС - 04.08.2025, ПРАЙМ
НАСА планирует продлить контракт с TechTrans International по программе МКС
НАСА планирует продлить контракт с американской компанией TechTrans International (TTI) на оказание языковых и логистических услуг в рамках программы... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T17:29+0300
2025-08-04T17:29+0300
2025-08-04T17:29+0300
экономика
технологии
бизнес
сша
казахстан
байконур
наса
мкс
https://cdnn.1prime.ru/img/77285/55/772855525_0:91:1501:935_1920x0_80_0_0_c3b0043f064ddabec3719e0e0b328ddd.jpg
ВАШИНГТОН, 4 авг – ПРАЙМ. НАСА планирует продлить контракт с американской компанией TechTrans International (TTI) на оказание языковых и логистических услуг в рамках программы Международной космической станции (МКС) до 30 сентября 2028 года, следует из уведомления, опубликованного на сайте госзакупок США. Документ предусматривает продление действующего контракта Russian Language and Logistics Services 2, срок которого истекает 30 сентября 2026 года. Объём дополнительных работ оценивается в 25 миллионов долларов, итоговая сумма контракта может достичь 81,7 миллиона долларов. В рамках соглашения подрядчик обеспечивает перевод, устный синхронный и последовательный, языковую подготовку для персонала НАСА и участников международных миссий МКС, включая критически важные оперативные переводы в режиме реального времени. Основными рабочими языками являются русский и английский. Также контракт охватывает широкий спектр логистических услуг в России и Казахстане: управление офисами НАСА, сопровождение сотрудников в командировках, обеспечение автопарка, транспортировка грузов, оформление виз и пропусков, поддержка операций на Байконуре и другие функции. НАСА уточняет, что продление контракта планируется на безальтернативной основе. При этом заинтересованные организации могут направить свои предложения до 17 августа. Решение о конкуренции будет приниматься исключительно на усмотрение ведомства.
https://1prime.ru/20250802/mks-860243672.html
сша
казахстан
байконур
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77285/55/772855525_66:0:1433:1025_1920x0_80_0_0_5966be7307fd8689d6201f26cc2d64e0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, сша, казахстан, байконур, наса, мкс
Экономика, Технологии, Бизнес, США, КАЗАХСТАН, Байконур, НАСА, МКС
НАСА планирует продлить контракт с TechTrans International по программе МКС
НАСА планирует продлить контракт с TechTrans International на оказание услуг на МКС
ВАШИНГТОН, 4 авг – ПРАЙМ. НАСА планирует продлить контракт с американской компанией TechTrans International (TTI) на оказание языковых и логистических услуг в рамках программы Международной космической станции (МКС) до 30 сентября 2028 года, следует из уведомления, опубликованного на сайте госзакупок США.
Документ предусматривает продление действующего контракта Russian Language and Logistics Services 2, срок которого истекает 30 сентября 2026 года. Объём дополнительных работ оценивается в 25 миллионов долларов, итоговая сумма контракта может достичь 81,7 миллиона долларов.
В рамках соглашения подрядчик обеспечивает перевод, устный синхронный и последовательный, языковую подготовку для персонала НАСА и участников международных миссий МКС, включая критически важные оперативные переводы в режиме реального времени. Основными рабочими языками являются русский и английский.
Также контракт охватывает широкий спектр логистических услуг в России и Казахстане: управление офисами НАСА, сопровождение сотрудников в командировках, обеспечение автопарка, транспортировка грузов, оформление виз и пропусков, поддержка операций на Байконуре и другие функции.
НАСА уточняет, что продление контракта планируется на безальтернативной основе. При этом заинтересованные организации могут направить свои предложения до 17 августа. Решение о конкуренции будет приниматься исключительно на усмотрение ведомства.
Корабль Crew Dragon с космонавтом Платоновым пристыковался к МКС