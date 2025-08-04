https://1prime.ru/20250804/nato-860307670.html
В Германии оценили вероятность нападения России на страны НАТО
В Германии оценили вероятность нападения России на страны НАТО - 04.08.2025, ПРАЙМ
В Германии оценили вероятность нападения России на страны НАТО
Несмотря на напряжённую ситуацию с Россией, вероятность нападения на страны НАТО в ближайшие годы очень мала, заявил генерал-майор Андреас Хенне, командующий... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T17:40+0300
2025-08-04T17:40+0300
2025-08-04T17:40+0300
политика
рф
фрг
украина
владимир путин
такер карлсон
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859620944_0:219:2863:1829_1920x0_80_0_0_9b8a749d283eb669198d63cd1e94038e.jpg
БЕРЛИН, 4 авг - ПРАЙМ. Несмотря на напряжённую ситуацию с Россией, вероятность нападения на страны НАТО в ближайшие годы очень мала, заявил генерал-майор Андреас Хенне, командующий новой дивизией территориальной обороны бундесвера ФРГ. "Россия сейчас сильно занята на Украине и не смогла бы довести ещё одно наступление до конца, это я говорю вам как военный аналитик. Нельзя полностью исключать любые сценарии, когда речь идёт о России, но лично я считаю, что у нас впереди ещё немало мирных летних сезонов", - сказал генерал в интервью для немецкого издания Focus online, отвечая на вопрос, будет ли текущее лето последним мирным летом. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://1prime.ru/20250803/err-860257513.html
рф
фрг
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859620944_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_870133242db7f136c09c418d2ed14f69.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рф, фрг, украина, владимир путин, такер карлсон, нато
Политика, РФ, ФРГ, УКРАИНА, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
В Германии оценили вероятность нападения России на страны НАТО
Генерал Хенне: вероятность нападения на НАТО в ближайшие годы очень мала
БЕРЛИН, 4 авг - ПРАЙМ. Несмотря на напряжённую ситуацию с Россией, вероятность нападения на страны НАТО в ближайшие годы очень мала, заявил генерал-майор Андреас Хенне, командующий новой дивизией территориальной обороны бундесвера ФРГ.
"Россия сейчас сильно занята на Украине и не смогла бы довести ещё одно наступление до конца, это я говорю вам как военный аналитик. Нельзя полностью исключать любые сценарии, когда речь идёт о России, но лично я считаю, что у нас впереди ещё немало мирных летних сезонов", - сказал генерал в интервью для немецкого издания Focus online, отвечая на вопрос, будет ли текущее лето последним мирным летом.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
СМИ: НАТО может разместить в Эстонии германо-нидерландский корпус союзников