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В Германии оценили вероятность нападения России на страны НАТО - 04.08.2025, ПРАЙМ
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В Германии оценили вероятность нападения России на страны НАТО
В Германии оценили вероятность нападения России на страны НАТО - 04.08.2025, ПРАЙМ
В Германии оценили вероятность нападения России на страны НАТО
Несмотря на напряжённую ситуацию с Россией, вероятность нападения на страны НАТО в ближайшие годы очень мала, заявил генерал-майор Андреас Хенне, командующий... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T17:40+0300
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БЕРЛИН, 4 авг - ПРАЙМ. Несмотря на напряжённую ситуацию с Россией, вероятность нападения на страны НАТО в ближайшие годы очень мала, заявил генерал-майор Андреас Хенне, командующий новой дивизией территориальной обороны бундесвера ФРГ. "Россия сейчас сильно занята на Украине и не смогла бы довести ещё одно наступление до конца, это я говорю вам как военный аналитик. Нельзя полностью исключать любые сценарии, когда речь идёт о России, но лично я считаю, что у нас впереди ещё немало мирных летних сезонов", - сказал генерал в интервью для немецкого издания Focus online, отвечая на вопрос, будет ли текущее лето последним мирным летом. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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рф, фрг, украина, владимир путин, такер карлсон, нато
Политика, РФ, ФРГ, УКРАИНА, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
17:40 04.08.2025
 
В Германии оценили вероятность нападения России на страны НАТО

Генерал Хенне: вероятность нападения на НАТО в ближайшие годы очень мала

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема НАТО
Эмблема НАТО - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 4 авг - ПРАЙМ. Несмотря на напряжённую ситуацию с Россией, вероятность нападения на страны НАТО в ближайшие годы очень мала, заявил генерал-майор Андреас Хенне, командующий новой дивизией территориальной обороны бундесвера ФРГ.
"Россия сейчас сильно занята на Украине и не смогла бы довести ещё одно наступление до конца, это я говорю вам как военный аналитик. Нельзя полностью исключать любые сценарии, когда речь идёт о России, но лично я считаю, что у нас впереди ещё немало мирных летних сезонов", - сказал генерал в интервью для немецкого издания Focus online, отвечая на вопрос, будет ли текущее лето последним мирным летом.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Флаг НАТО - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2025
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ПолитикаРФФРГУКРАИНАВладимир ПутинТакер КарлсонНАТО
 
 
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