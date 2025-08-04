https://1prime.ru/20250804/nato-860307670.html

В Германии оценили вероятность нападения России на страны НАТО

В Германии оценили вероятность нападения России на страны НАТО - 04.08.2025, ПРАЙМ

В Германии оценили вероятность нападения России на страны НАТО

Несмотря на напряжённую ситуацию с Россией, вероятность нападения на страны НАТО в ближайшие годы очень мала, заявил генерал-майор Андреас Хенне, командующий... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T17:40+0300

2025-08-04T17:40+0300

2025-08-04T17:40+0300

политика

рф

фрг

украина

владимир путин

такер карлсон

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859620944_0:219:2863:1829_1920x0_80_0_0_9b8a749d283eb669198d63cd1e94038e.jpg

БЕРЛИН, 4 авг - ПРАЙМ. Несмотря на напряжённую ситуацию с Россией, вероятность нападения на страны НАТО в ближайшие годы очень мала, заявил генерал-майор Андреас Хенне, командующий новой дивизией территориальной обороны бундесвера ФРГ. "Россия сейчас сильно занята на Украине и не смогла бы довести ещё одно наступление до конца, это я говорю вам как военный аналитик. Нельзя полностью исключать любые сценарии, когда речь идёт о России, но лично я считаю, что у нас впереди ещё немало мирных летних сезонов", - сказал генерал в интервью для немецкого издания Focus online, отвечая на вопрос, будет ли текущее лето последним мирным летом. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://1prime.ru/20250803/err-860257513.html

рф

фрг

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, фрг, украина, владимир путин, такер карлсон, нато