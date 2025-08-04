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"Растущий спрос". Возможности России опять поставили Европу в тупик

"Растущий спрос". Возможности России опять поставили Европу в тупик - 04.08.2025, ПРАЙМ

"Растущий спрос". Возможности России опять поставили Европу в тупик

Скидки на нефть из России опустились до минимума, несмотря на очередной пакет "самых жестких" санкций со стороны Евросоюза, говорится в материале агентства РИА... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T08:32+0300

2025-08-04T08:32+0300

2025-08-04T08:32+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Скидки на нефть из России опустились до минимума, несмотря на очередной пакет "самых жестких" санкций со стороны Евросоюза, говорится в материале агентства РИА Новости.Так, в издании Bloomberg обратили внимание, что скидки на флагманскую российскую нефть марки Urals упали до минимальных значений с начала спецоперации на Украине. Дисконт к эталонной Brent составляет в среднем 11,45 доллара за баррель, что является наиболее низким разрывом с конца февраля 2022 года.Ограничения подразумевают, что российская сторона не сможет пользоваться западными услугами, в том числе транспортировкой и страхованием. Тем не менее, Москва давно смогла адаптироваться к такого рода рестрикциям. Кроме того, теневой флот продолжает расти, а логистика поставок для ключевых покупателей уже давно отлажена."Спрос на российскую нефть в Азии сейчас настолько высок, что даже снижение потолка не пугает импортеров. Они привыкли работать в обход ограничений, а дефицит на мировом рынке лишь усиливает их зависимость от российской нефти", - рассказал в беседе с изданием соучредитель MoversGroup, эксперт по международной логистике, ВЭД и импорту Евгений Сталь.Опрошенные изданием эксперты также отмечают, что рост спроса со стороны азиатских стран стал одним из оснований для существенного снижения скидок. Кроме того, российские энергоресурсы остаются для азиатских покупателей наиболее выгодным вариантом, так как альтернативные поставки из Саудовской Аравии или Ирака обходятся дороже, заключили в издании.

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