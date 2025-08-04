https://1prime.ru/20250804/nornikel-860311622.html

"Норникель" в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО на 1,57%

"Норникель" в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО на 1,57% - 04.08.2025, ПРАЙМ

"Норникель" в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО на 1,57%

"Норильский никель" по итогам первого полугодия 2025 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 842 миллиона долларов, что на 1,57% больше относительно... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T19:34+0300

2025-08-04T19:34+0300

2025-08-04T19:48+0300

экономика

финансы

гмк норильский никель

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. "Норильский никель" по итогам первого полугодия 2025 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 842 миллиона долларов, что на 1,57% больше относительно уровня годом ранее, показатель EBITDA за отчетный период увеличился на 12,1%, до 2,633 миллиарда долларов, следует из сообщения компании.Рентабельность EBITDA снизилась до 41% с 42%. Выручка составила 6,46 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с размером аналогичного периода прошлого года на 15%.Чистый долг увеличился с начала года на 22% до 10,5 миллиарда долларов в первую очередь за счет укрепления курса рубля. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA по состоянию на 30 июня 2025 года составило 1,9x.Денежные операционные затраты за отчетный период выросли на 4% в годовом выражении, до 2,6 миллиарда долларов. В релизе отмечается, что негативное влияние инфляции и укрепление рубля было во многом компенсировано эффектом отмены временных экспортных пошлин."Среди текущих вызовов менеджмент отмечает: высокую геополитическую неопределённость, волатильность сырьевых рынков на фоне эскалации "торговых войн", риски замедления темпов роста мировой экономики, сохранение высоких ставок и стоимости фондирования, а также крепкий рубль – все это продолжает оказывать негативное давление на финансовые результаты компании во втором полугодии 2025 года", - прокомментировал результаты первый вице-президент – финансовый директор компании Сергей Малышев."Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия.

https://1prime.ru/20250731/nornikel-860178070.html

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финансы, гмк норильский никель