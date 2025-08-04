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Более 10 тысяч отелей в Европе подали коллективный иск против Booking
Более 10 тысяч отелей в Европе подали коллективный иск против Booking - 04.08.2025, ПРАЙМ
Более 10 тысяч отелей в Европе подали коллективный иск против Booking
Более 10 тысяч отелей в Европе присоединились к коллективному иску против Booking.com из-за ущерба, причиненного неправомерными условиями сайта, передает... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T13:26+0300
2025-08-04T13:26+0300
2025-08-04T13:26+0300
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ГААГА, 4 авг - ПРАЙМ. Более 10 тысяч отелей в Европе присоединились к коллективному иску против Booking.com из-за ущерба, причиненного неправомерными условиями сайта, передает нидерландская телерадиокорпорация NOS. Коллективный иск подала Европейская ассоциация индустрии гостеприимства Hotrec. К нему присоединились более 10 тысяч европейских отелей. "Управляющие отелями в Европе долгое время страдали от несправедливых условий и чрезмерных затрат. Сейчас самое время объединить усилия и потребовать возмещения", - приводит телекомпания слова председателя ассоциации Александроса Вассиликоса. Европейские отели требуют компенсации за убытки, понесенные из-за условий платформы, в соответствии с которыми отели не могли предлагать более низкие цены на других сайтах для бронирования. В июне две организации потребителей в Нидерландах - Фонд защиты прав потребителей (CCC) и Ассоциация потребителей (Consumentenbond) - подали судебный иск в отношении Booking.com за неправомерное завышение цен на отели и нарушение законов о защите прав потребителей. В своем иске организации требовали от платформы возместить ущерб потребителям за неоправданно высокие цены на отели.
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Экономика, Бизнес, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ
Более 10 тысяч отелей в Европе подали коллективный иск против Booking
NOS: более 10 тысяч отелей в Европе подали коллективный иск против Booking.com
ГААГА, 4 авг - ПРАЙМ. Более 10 тысяч отелей в Европе присоединились к коллективному иску против Booking.com из-за ущерба, причиненного неправомерными условиями сайта, передает нидерландская телерадиокорпорация NOS.
Коллективный иск подала Европейская ассоциация индустрии гостеприимства Hotrec. К нему присоединились более 10 тысяч европейских отелей.
"Управляющие отелями в Европе долгое время страдали от несправедливых условий и чрезмерных затрат. Сейчас самое время объединить усилия и потребовать возмещения", - приводит телекомпания слова председателя ассоциации Александроса Вассиликоса.
Европейские отели требуют компенсации за убытки, понесенные из-за условий платформы, в соответствии с которыми отели не могли предлагать более низкие цены на других сайтах для бронирования.
В июне две организации потребителей в Нидерландах - Фонд защиты прав потребителей (CCC) и Ассоциация потребителей (Consumentenbond) - подали судебный иск в отношении Booking.com за неправомерное завышение цен на отели и нарушение законов о защите прав потребителей. В своем иске организации требовали от платформы возместить ущерб потребителям за неоправданно высокие цены на отели.
В Госдуме ответили на вопрос об отключении сервиса Booking в России