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Более 10 тысяч отелей в Европе подали коллективный иск против Booking

Более 10 тысяч отелей в Европе подали коллективный иск против Booking - 04.08.2025, ПРАЙМ

Более 10 тысяч отелей в Европе подали коллективный иск против Booking

Более 10 тысяч отелей в Европе присоединились к коллективному иску против Booking.com из-за ущерба, причиненного неправомерными условиями сайта, передает... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T13:26+0300

2025-08-04T13:26+0300

2025-08-04T13:26+0300

экономика

бизнес

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нидерланды

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ГААГА, 4 авг - ПРАЙМ. Более 10 тысяч отелей в Европе присоединились к коллективному иску против Booking.com из-за ущерба, причиненного неправомерными условиями сайта, передает нидерландская телерадиокорпорация NOS. Коллективный иск подала Европейская ассоциация индустрии гостеприимства Hotrec. К нему присоединились более 10 тысяч европейских отелей. "Управляющие отелями в Европе долгое время страдали от несправедливых условий и чрезмерных затрат. Сейчас самое время объединить усилия и потребовать возмещения", - приводит телекомпания слова председателя ассоциации Александроса Вассиликоса. Европейские отели требуют компенсации за убытки, понесенные из-за условий платформы, в соответствии с которыми отели не могли предлагать более низкие цены на других сайтах для бронирования. В июне две организации потребителей в Нидерландах - Фонд защиты прав потребителей (CCC) и Ассоциация потребителей (Consumentenbond) - подали судебный иск в отношении Booking.com за неправомерное завышение цен на отели и нарушение законов о защите прав потребителей. В своем иске организации требовали от платформы возместить ущерб потребителям за неоправданно высокие цены на отели.

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бизнес, европа, нидерланды