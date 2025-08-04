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Российский рынок акций вырос в начале недели

Российский рынок акций вырос в начале недели - 04.08.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций вырос в начале недели

Российский рынок акций в основную сессию понедельника вырос, главный индекс повышался в направлении психологической отметки 2800 пунктов, следует из данных... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T19:49+0300

2025-08-04T19:49+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в основную сессию понедельника вырос, главный индекс повышался в направлении психологической отметки 2800 пунктов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,68% относительно предыдущего закрытия - до 2773,85 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,59%, до 1155,87 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,52%, до 1096,75 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Рынок отскочил вверх Российский рынок акций в основную сессию понедельника торговался в плюсе, демонстрируя уверенное повышение на протяжении дня. Индекс Мосбиржи двигался в направлении ключевого уровня 2800 пунктов, ниже которого он колебался с 25 июля. "Индекс Мосбиржи в понедельник организовал отскок после спада минувшей недели, поднявшись в область 2770 пунктов. Геополитика правит настроениями. 8 августа истечет дедлайн, после которого США могут ввести новые санкции против России, если не будет достигнуто перемирие на Украине. Между тем в середине недели ожидается приезд в Москву Стивена Уиткоффа, спецпосланника главы США, в Кремле не исключили его встречу с российским президентом Владимиром Путиным", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже подорожали бумаги "Новатэка" (+3,5%), "Газпрома" (+3,4%), "Полюса" (+2,8%), "Роснефти" (+2,6%), "Лукойла" (+2,4%). Подешевели бумаги ЮГК (-0,3%), "Позитива" (-0,4%), "Астры" (-0,3%). Стоимость нефти к 19.42 мск снижалась на 1,2% - до 68,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3% - до 98,8 пункта. Прогнозы Инвесторы отыграли новости с выходных, несколько ослабившие опасения относительно возможного отказа Китая и Индии от поставок российской нефти, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "В дальнейшем фокус рынка сместился на заявления Кремля о возможной встрече российского президента с представителями США. В целом в текущих условиях индекс Мосбиржи во вторник может задержаться вблизи 2750-2775 пунктов в ожидании развития геополитической ситуации", - добавляет он. Уровень 2800 пунктов по индексу Мосбиржи в очередной раз выступает в качестве сопротивления, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Пока драйверов для его уверенного прохождения недостаточно, инвесторы будут следить за новостями. Прогноз по индексу на 5 августа – 2725-2825 пунктов", - оценивает он.

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