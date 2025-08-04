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Российский рынок акций вырос в начале недели - 04.08.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Российский рынок акций вырос в начале недели
Российский рынок акций вырос в начале недели - 04.08.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос в начале недели
Российский рынок акций в основную сессию понедельника вырос, главный индекс повышался в направлении психологической отметки 2800 пунктов, следует из данных... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T19:49+0300
2025-08-04T19:50+0300
экономика
рынок
акции
индексы
сша
украина
москва
стив уиткофф
владимир путин
мосбиржа
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в основную сессию понедельника вырос, главный индекс повышался в направлении психологической отметки 2800 пунктов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,68% относительно предыдущего закрытия - до 2773,85 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,59%, до 1155,87 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,52%, до 1096,75 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Рынок отскочил вверх Российский рынок акций в основную сессию понедельника торговался в плюсе, демонстрируя уверенное повышение на протяжении дня. Индекс Мосбиржи двигался в направлении ключевого уровня 2800 пунктов, ниже которого он колебался с 25 июля. "Индекс Мосбиржи в понедельник организовал отскок после спада минувшей недели, поднявшись в область 2770 пунктов. Геополитика правит настроениями. 8 августа истечет дедлайн, после которого США могут ввести новые санкции против России, если не будет достигнуто перемирие на Украине. Между тем в середине недели ожидается приезд в Москву Стивена Уиткоффа, спецпосланника главы США, в Кремле не исключили его встречу с российским президентом Владимиром Путиным", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже подорожали бумаги "Новатэка" (+3,5%), "Газпрома" (+3,4%), "Полюса" (+2,8%), "Роснефти" (+2,6%), "Лукойла" (+2,4%). Подешевели бумаги ЮГК (-0,3%), "Позитива" (-0,4%), "Астры" (-0,3%). Стоимость нефти к 19.42 мск снижалась на 1,2% - до 68,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3% - до 98,8 пункта. Прогнозы Инвесторы отыграли новости с выходных, несколько ослабившие опасения относительно возможного отказа Китая и Индии от поставок российской нефти, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "В дальнейшем фокус рынка сместился на заявления Кремля о возможной встрече российского президента с представителями США. В целом в текущих условиях индекс Мосбиржи во вторник может задержаться вблизи 2750-2775 пунктов в ожидании развития геополитической ситуации", - добавляет он. Уровень 2800 пунктов по индексу Мосбиржи в очередной раз выступает в качестве сопротивления, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Пока драйверов для его уверенного прохождения недостаточно, инвесторы будут следить за новостями. Прогноз по индексу на 5 августа – 2725-2825 пунктов", - оценивает он.
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рынок, акции, индексы, сша, украина, москва, стив уиткофф, владимир путин, мосбиржа, "бкс мир инвестиций", ртс
Экономика, Рынок, Акции, Индексы, США, УКРАИНА, МОСКВА, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Мосбиржа, "БКС Мир инвестиций", РТС
19:49 04.08.2025 (обновлено: 19:50 04.08.2025)
 
Российский рынок акций вырос в начале недели

Российский рынок акций в основную сессию понедельника вырос на 1,68%

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкГрафик
График - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в основную сессию понедельника вырос, главный индекс повышался в направлении психологической отметки 2800 пунктов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,68% относительно предыдущего закрытия - до 2773,85 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,59%, до 1155,87 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,52%, до 1096,75 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.

Рынок отскочил вверх

Российский рынок акций в основную сессию понедельника торговался в плюсе, демонстрируя уверенное повышение на протяжении дня. Индекс Мосбиржи двигался в направлении ключевого уровня 2800 пунктов, ниже которого он колебался с 25 июля.
"Индекс Мосбиржи в понедельник организовал отскок после спада минувшей недели, поднявшись в область 2770 пунктов. Геополитика правит настроениями. 8 августа истечет дедлайн, после которого США могут ввести новые санкции против России, если не будет достигнуто перемирие на Украине. Между тем в середине недели ожидается приезд в Москву Стивена Уиткоффа, спецпосланника главы США, в Кремле не исключили его встречу с российским президентом Владимиром Путиным", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В частности, на Мосбирже подорожали бумаги "Новатэка" (+3,5%), "Газпрома" (+3,4%), "Полюса" (+2,8%), "Роснефти" (+2,6%), "Лукойла" (+2,4%). Подешевели бумаги ЮГК (-0,3%), "Позитива" (-0,4%), "Астры" (-0,3%).
Стоимость нефти к 19.42 мск снижалась на 1,2% - до 68,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3% - до 98,8 пункта.

Прогнозы

Инвесторы отыграли новости с выходных, несколько ослабившие опасения относительно возможного отказа Китая и Индии от поставок российской нефти, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"В дальнейшем фокус рынка сместился на заявления Кремля о возможной встрече российского президента с представителями США. В целом в текущих условиях индекс Мосбиржи во вторник может задержаться вблизи 2750-2775 пунктов в ожидании развития геополитической ситуации", - добавляет он.
Уровень 2800 пунктов по индексу Мосбиржи в очередной раз выступает в качестве сопротивления, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Пока драйверов для его уверенного прохождения недостаточно, инвесторы будут следить за новостями. Прогноз по индексу на 5 августа – 2725-2825 пунктов", - оценивает он.
Добыча нефти в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
Цена нефти марки Brent опустилась до 68 долларов за баррель
16:16
 
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