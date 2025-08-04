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Очередь у Крымского моста увеличилась до 1,7 тысячи машин

Очередь у Крымского моста увеличилась до 1,7 тысячи машин - 04.08.2025, ПРАЙМ

Очередь у Крымского моста увеличилась до 1,7 тысячи машин

Очередь из транспортных средств у Крымского моста увеличилась до 1,7 тысячи, время ожидания составляет около четырех часов, сообщает оперативный Telegram-канал... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T07:30+0300

2025-08-04T07:30+0300

2025-08-04T07:30+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Очередь из транспортных средств у Крымского моста увеличилась до 1,7 тысячи, время ожидания составляет около четырех часов, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе. Ранее инфоцентр сообщал, что в 2.00 мск очередь из 1205 транспортных средств скопилась в пробке со стороны Тамани у Крымского моста. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1780 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, тамань, керчь