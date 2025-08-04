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Очередь у Крымского моста увеличилась до 1,7 тысячи машин
Очередь у Крымского моста увеличилась до 1,7 тысячи машин - 04.08.2025, ПРАЙМ
Очередь у Крымского моста увеличилась до 1,7 тысячи машин
Очередь из транспортных средств у Крымского моста увеличилась до 1,7 тысячи, время ожидания составляет около четырех часов, сообщает оперативный Telegram-канал... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T07:30+0300
2025-08-04T07:30+0300
2025-08-04T07:30+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Очередь из транспортных средств у Крымского моста увеличилась до 1,7 тысячи, время ожидания составляет около четырех часов, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе.
Ранее инфоцентр сообщал, что в 2.00 мск очередь из 1205 транспортных средств скопилась в пробке со стороны Тамани у Крымского моста.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1780 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.
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бизнес, россия, тамань, керчь
Бизнес, РОССИЯ, Тамань, КЕРЧЬ
Очередь у Крымского моста увеличилась до 1,7 тысячи машин
Очередь из транспортных средств у Крымского моста увеличилась до 1,7 тысячи
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Очередь из транспортных средств у Крымского моста увеличилась до 1,7 тысячи, время ожидания составляет около четырех часов, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе.
Ранее инфоцентр сообщал, что в 2.00 мск очередь из 1205 транспортных средств скопилась в пробке со стороны Тамани у Крымского моста.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1780 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.