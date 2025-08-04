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Суэцкий канал надеется заключить договор о партнерстве с Россией
Суэцкий канал надеется заключить договор о партнерстве с Россией - 04.08.2025, ПРАЙМ
Суэцкий канал надеется заключить договор о партнерстве с Россией
Суэцкий канал надеется заключить договор о партнерстве с Россией, заявил РИА Новости глава администрации канала Усама Рабиа. | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T12:27+0300
2025-08-04T12:27+0300
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КАИР, 4 авг - ПРАЙМ. Суэцкий канал надеется заключить договор о партнерстве с Россией, заявил РИА Новости глава администрации канала Усама Рабиа. "В настоящее время (у России - ред.) партнерства с Суэцким каналом нет, есть партнерство с экономической зоной Суэцкого канала на востоке Порт-Саида. Мы надеемся на это (договор о партнерстве – ред.)", - сказал Рабиа, отвечая на вопрос о партнерстве и сотрудничестве с Россией. Он отметил, что администрация водной артерии одинаково относится ко всем государствам, подчеркнув, что Суэцкий канал не политизирован. В мае 2018 года Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о создании российской промзоны (РПЗ) в районе Суэцкого канала. Предполагается, что РПЗ будет поделена на два участка - в районе Айн-Сохны, что около входа в Суэцкий канал из Красного моря, и в восточной части Порт-Саида недалеко от средиземноморского побережья. В марте 2023 года было подписано дополнительное соглашение по российской промзоне: оно позволит российским компаниям-резидентам продавать произведенную продукцию не только в третьих странах, как предполагалось изначально, но и на египетском рынке. В октябре 2023 года Минпромторг РФ сообщал, что реализация проекта осуществляется в плановом режиме, строительство первых объектов должно начаться в 2024 году, а до 2026 года на поддержку РПЗ в общей сложности будет направлено 9,5 миллиарда рублей.
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россия, бизнес, суэцкий канал, египет, красное море, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, Суэцкий канал, ЕГИПЕТ, Красное море, Минпромторг
Суэцкий канал надеется заключить договор о партнерстве с Россией
Рабиа: Суэцкий канал надеется заключить с Россией договор о партнерстве
КАИР, 4 авг - ПРАЙМ. Суэцкий канал надеется заключить договор о партнерстве с Россией, заявил РИА Новости глава администрации канала Усама Рабиа.
"В настоящее время (у России - ред.) партнерства с Суэцким каналом нет, есть партнерство с экономической зоной Суэцкого канала на востоке Порт-Саида. Мы надеемся на это (договор о партнерстве – ред.)", - сказал Рабиа, отвечая на вопрос о партнерстве и сотрудничестве с Россией.
Он отметил, что администрация водной артерии одинаково относится ко всем государствам, подчеркнув, что Суэцкий канал не политизирован.
В мае 2018 года Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о создании российской промзоны (РПЗ) в районе Суэцкого канала. Предполагается, что РПЗ будет поделена на два участка - в районе Айн-Сохны, что около входа в Суэцкий канал из Красного моря, и в восточной части Порт-Саида недалеко от средиземноморского побережья.
В марте 2023 года было подписано дополнительное соглашение по российской промзоне: оно позволит российским компаниям-резидентам продавать произведенную продукцию не только в третьих странах, как предполагалось изначально, но и на египетском рынке. В октябре 2023 года Минпромторг РФ сообщал, что реализация проекта осуществляется в плановом режиме, строительство первых объектов должно начаться в 2024 году, а до 2026 года на поддержку РПЗ в общей сложности будет направлено 9,5 миллиарда рублей.
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