https://1prime.ru/20250804/peskov-860290920.html

Путин проведет международный телефонный разговор

Путин проведет международный телефонный разговор - 04.08.2025, ПРАЙМ

Путин проведет международный телефонный разговор

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T12:16+0300

2025-08-04T12:16+0300

2025-08-04T12:16+0300

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Во второй половине дня мы ожидаем международный телефонный разговор, будем вас, как обычно, информировать", - сказал Песков журналистам.

https://1prime.ru/20250804/tramp-860286724.html

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россия, дмитрий песков, владимир путин