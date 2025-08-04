https://1prime.ru/20250804/peskov-860290920.html
Путин проведет международный телефонный разговор
Путин проведет международный телефонный разговор - 04.08.2025, ПРАЙМ
Путин проведет международный телефонный разговор
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T12:16+0300
2025-08-04T12:16+0300
2025-08-04T12:16+0300
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Во второй половине дня мы ожидаем международный телефонный разговор, будем вас, как обычно, информировать", - сказал Песков журналистам.
https://1prime.ru/20250804/tramp-860286724.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин проведет международный телефонный разговор
Песков: Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Во второй половине дня мы ожидаем международный телефонный разговор, будем вас, как обычно, информировать", - сказал Песков журналистам.
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