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Диалог Москвы и Вашингтона продолжается, заявил Песков
Диалог Москвы и Вашингтона продолжается, заявил Песков - 04.08.2025, ПРАЙМ
Диалог Москвы и Вашингтона продолжается, заявил Песков
Диалог Москвы и Вашингтона продолжается, США продолжают свои усилия по посредничеству по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T12:18+0300
2025-08-04T12:18+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Диалог Москвы и Вашингтона продолжается, США продолжают свои усилия по посредничеству по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Продолжается диалог, Соединенные Штаты продолжают свои усилия по посредничеству в поисках пути украинского урегулирования", - сказал Песков журналистам. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что спецпосланник США Стив Уиткофф может совершить визит в Россию в среду или в четверг.
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Диалог Москвы и Вашингтона продолжается, заявил Песков
Песков: США продолжают усилия посредничества по Украине