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Диалог Москвы и Вашингтона продолжается, заявил Песков - 04.08.2025, ПРАЙМ
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Диалог Москвы и Вашингтона продолжается, заявил Песков
Диалог Москвы и Вашингтона продолжается, заявил Песков - 04.08.2025, ПРАЙМ
Диалог Москвы и Вашингтона продолжается, заявил Песков
Диалог Москвы и Вашингтона продолжается, США продолжают свои усилия по посредничеству по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 04.08.2025, ПРАЙМ
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политика
россия
общество
сша
москва
вашингтон
дмитрий песков
дональд трамп
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Диалог Москвы и Вашингтона продолжается, США продолжают свои усилия по посредничеству по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Продолжается диалог, Соединенные Штаты продолжают свои усилия по посредничеству в поисках пути украинского урегулирования", - сказал Песков журналистам. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что спецпосланник США Стив Уиткофф может совершить визит в Россию в среду или в четверг.
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Политика, РОССИЯ, Общество , США, МОСКВА, ВАШИНГТОН, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Стив Уиткофф
12:18 04.08.2025
 
Диалог Москвы и Вашингтона продолжается, заявил Песков

Песков: США продолжают усилия посредничества по Украине

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время десятой большой ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время десятой большой ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Диалог Москвы и Вашингтона продолжается, США продолжают свои усилия по посредничеству по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Продолжается диалог, Соединенные Штаты продолжают свои усилия по посредничеству в поисках пути украинского урегулирования", - сказал Песков журналистам.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что спецпосланник США Стив Уиткофф может совершить визит в Россию в среду или в четверг.
Флаги России и США на здании посольства США - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2025
В США назвали победу России в украинском конфликте неизбежной
Вчера, 14:19
 
ПолитикаРОССИЯОбществоСШАМОСКВАВАШИНГТОНДмитрий ПесковДональд ТрампСтив Уиткофф
 
 
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