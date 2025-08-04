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Диалог Москвы и Вашингтона продолжается, заявил Песков

Диалог Москвы и Вашингтона продолжается, заявил Песков - 04.08.2025, ПРАЙМ

Диалог Москвы и Вашингтона продолжается, заявил Песков

Диалог Москвы и Вашингтона продолжается, США продолжают свои усилия по посредничеству по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T12:18+0300

2025-08-04T12:18+0300

2025-08-04T12:18+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Диалог Москвы и Вашингтона продолжается, США продолжают свои усилия по посредничеству по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Продолжается диалог, Соединенные Штаты продолжают свои усилия по посредничеству в поисках пути украинского урегулирования", - сказал Песков журналистам. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что спецпосланник США Стив Уиткофф может совершить визит в Россию в среду или в четверг.

https://1prime.ru/20250803/pobeda-860263404.html

сша

москва

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