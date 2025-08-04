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Путин не исключает возможность встречи с Зеленским, заявили в Кремле - 04.08.2025, ПРАЙМ
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Путин не исключает возможность встречи с Зеленским, заявили в Кремле
Путин не исключает возможность встречи с Зеленским, заявили в Кремле - 04.08.2025, ПРАЙМ
Путин не исключает возможность встречи с Зеленским, заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин не исключает возможность встречи с Владимиром Зеленским после необходимой работы на экспертном уровне. Об этом заявил... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T12:21+0300
2025-08-04T12:21+0300
политика
россия
общество
владимир путин
владимир зеленский
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин не исключает возможность встречи с Владимиром Зеленским после необходимой работы на экспертном уровне. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Хочу вам напомнить, что сам президент постоянно не исключает возможность проведения такой встречи. После того, как на экспертном уровне будет выполнена необходимая часть работы и будет преодолено должное расстояние", - отметил пресс-секретарь президента.Песков также добавил, что вся подготовительная работа для встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не сделана.
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россия, общество , владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Общество , Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
12:21 04.08.2025
 
Путин не исключает возможность встречи с Зеленским, заявили в Кремле

Путин не исключает встречи с Зеленским после работы на экспертном уровне

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
© POOL
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин не исключает возможность встречи с Владимиром Зеленским после необходимой работы на экспертном уровне. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Хочу вам напомнить, что сам президент постоянно не исключает возможность проведения такой встречи. После того, как на экспертном уровне будет выполнена необходимая часть работы и будет преодолено должное расстояние", - отметил пресс-секретарь президента.
Песков также добавил, что вся подготовительная работа для встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не сделана.
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ПолитикаРОССИЯОбществоВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДмитрий Песков
 
 
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