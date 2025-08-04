https://1prime.ru/20250804/peskov-860291383.html

Путин не исключает возможность встречи с Зеленским, заявили в Кремле

Путин не исключает возможность встречи с Зеленским, заявили в Кремле - 04.08.2025, ПРАЙМ

Путин не исключает возможность встречи с Зеленским, заявили в Кремле

Президент России Владимир Путин не исключает возможность встречи с Владимиром Зеленским после необходимой работы на экспертном уровне. Об этом заявил... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T12:21+0300

2025-08-04T12:21+0300

2025-08-04T12:21+0300

политика

россия

общество

владимир путин

владимир зеленский

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин не исключает возможность встречи с Владимиром Зеленским после необходимой работы на экспертном уровне. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Хочу вам напомнить, что сам президент постоянно не исключает возможность проведения такой встречи. После того, как на экспертном уровне будет выполнена необходимая часть работы и будет преодолено должное расстояние", - отметил пресс-секретарь президента.Песков также добавил, что вся подготовительная работа для встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не сделана.

https://1prime.ru/20250804/ukraina-860287726.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков