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В ядерной войне не может быть победителя, заявил Песков
В ядерной войне не может быть победителя, заявил Песков - 04.08.2025, ПРАЙМ
В ядерной войне не может быть победителя, заявил Песков
Москва аккуратно относится к заявлениям, связанным с ядерной проблематикой, и считает, что все должны быть аккуратны с этой темой. Об этом сообщил официальный... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T12:23+0300
2025-08-04T12:23+0300
2025-08-04T12:24+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Москва аккуратно относится к заявлениям, связанным с ядерной проблематикой, и считает, что все должны быть аккуратны с этой темой. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы очень аккуратно относимся к любым заявлениям, связанным с ядерной проблематикой... И, конечно, мы считаем, что все должны быть весьма и весьма аккуратны с ядерной риторикой", - отметил он в беседе с журналистами.Песков также добавил, что Россия занимает ответственную позицию и внимательно относится к тематике ядерного нераспространения. Кроме того, Россия исходит из постулата о том, что в ядерной войне не может быть победителя."В ядерной войне не может быть победителя. Поэтому вот это основной, наверное, постулат, из которого мы исходим", - подчеркнул он.
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россия, общество , москва, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Дмитрий Песков
В ядерной войне не может быть победителя, заявил Песков
Песков: в ядерной войне не может быть победителя
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Москва аккуратно относится к заявлениям, связанным с ядерной проблематикой, и считает, что все должны быть аккуратны с этой темой. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы очень аккуратно относимся к любым заявлениям, связанным с ядерной проблематикой... И, конечно, мы считаем, что все должны быть весьма и весьма аккуратны с ядерной риторикой", - отметил он в беседе с журналистами.
Песков также добавил, что Россия занимает ответственную позицию и внимательно относится к тематике ядерного нераспространения. Кроме того, Россия исходит из постулата о том, что в ядерной войне не может быть победителя.
"В ядерной войне не может быть победителя. Поэтому вот это основной, наверное, постулат, из которого мы исходим", - подчеркнул он.
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