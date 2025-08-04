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В ядерной войне не может быть победителя, заявил Песков

В ядерной войне не может быть победителя, заявил Песков - 04.08.2025, ПРАЙМ

В ядерной войне не может быть победителя, заявил Песков

Москва аккуратно относится к заявлениям, связанным с ядерной проблематикой, и считает, что все должны быть аккуратны с этой темой. Об этом сообщил официальный... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T12:23+0300

2025-08-04T12:23+0300

2025-08-04T12:24+0300

политика

россия

общество

москва

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Москва аккуратно относится к заявлениям, связанным с ядерной проблематикой, и считает, что все должны быть аккуратны с этой темой. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы очень аккуратно относимся к любым заявлениям, связанным с ядерной проблематикой... И, конечно, мы считаем, что все должны быть весьма и весьма аккуратны с ядерной риторикой", - отметил он в беседе с журналистами.Песков также добавил, что Россия занимает ответственную позицию и внимательно относится к тематике ядерного нераспространения. Кроме того, Россия исходит из постулата о том, что в ядерной войне не может быть победителя."В ядерной войне не может быть победителя. Поэтому вот это основной, наверное, постулат, из которого мы исходим", - подчеркнул он.

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россия, общество , москва, дмитрий песков