https://1prime.ru/20250804/peskov-860292461.html

В Кремле прокомментировали слова Трампа о ядерном оружии

В Кремле прокомментировали слова Трампа о ядерном оружии - 04.08.2025, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали слова Трампа о ядерном оружии

Кремль на фоне заявлений главы США Дональда Трампа не считает, что речь идет о какой-либо эскалации, обсуждаются чувствительные темы, которые многими... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T12:32+0300

2025-08-04T12:32+0300

2025-08-04T12:32+0300

политика

общество

россия

сша

дональд трамп

дмитрий песков

дмитрий медведев

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Кремль на фоне заявлений главы США Дональда Трампа не считает, что речь идет о какой-либо эскалации, обсуждаются чувствительные темы, которые многими воспринимаются эмоционально, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Трамп 2 августа заявил, комментируя высказывания зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, что Соединенные Штаты должны быть готовы к ситуациям, когда начинаются разговоры о ядерном оружии. "Не считаем, что сейчас речь идет о какой-то эскалации. Понятно, что очень сложные, очень чувствительные субстанции обсуждаются, которые, конечно, многими воспринимаются весьма эмоционально", - сказал Песков журналистам на вопрос, можно ли заявления Трампа расценивать как какую-либо эскалацию и повод для прямого контакта президентов.

https://1prime.ru/20250804/tramp-860286724.html

сша

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общество , россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, дмитрий медведев