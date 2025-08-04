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В Кремле прокомментировали слова Трампа о ядерном оружии - 04.08.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250804/peskov-860292461.html
В Кремле прокомментировали слова Трампа о ядерном оружии
В Кремле прокомментировали слова Трампа о ядерном оружии - 04.08.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали слова Трампа о ядерном оружии
Кремль на фоне заявлений главы США Дональда Трампа не считает, что речь идет о какой-либо эскалации, обсуждаются чувствительные темы, которые многими... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T12:32+0300
2025-08-04T12:32+0300
политика
общество
россия
сша
дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Кремль на фоне заявлений главы США Дональда Трампа не считает, что речь идет о какой-либо эскалации, обсуждаются чувствительные темы, которые многими воспринимаются эмоционально, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Трамп 2 августа заявил, комментируя высказывания зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, что Соединенные Штаты должны быть готовы к ситуациям, когда начинаются разговоры о ядерном оружии. "Не считаем, что сейчас речь идет о какой-то эскалации. Понятно, что очень сложные, очень чувствительные субстанции обсуждаются, которые, конечно, многими воспринимаются весьма эмоционально", - сказал Песков журналистам на вопрос, можно ли заявления Трампа расценивать как какую-либо эскалацию и повод для прямого контакта президентов.
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общество , россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, дмитрий медведев
Политика, Общество , РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Дмитрий Медведев
12:32 04.08.2025
 
В Кремле прокомментировали слова Трампа о ядерном оружии

Песков о заявлениях Трампа: не считаем, что идет речь о какой-то эскалации

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкпресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Кремль на фоне заявлений главы США Дональда Трампа не считает, что речь идет о какой-либо эскалации, обсуждаются чувствительные темы, которые многими воспринимаются эмоционально, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Трамп 2 августа заявил, комментируя высказывания зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, что Соединенные Штаты должны быть готовы к ситуациям, когда начинаются разговоры о ядерном оружии.
"Не считаем, что сейчас речь идет о какой-то эскалации. Понятно, что очень сложные, очень чувствительные субстанции обсуждаются, которые, конечно, многими воспринимаются весьма эмоционально", - сказал Песков журналистам на вопрос, можно ли заявления Трампа расценивать как какую-либо эскалацию и повод для прямого контакта президентов.
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ПолитикаОбществоРОССИЯСШАДональд ТрампДмитрий ПесковДмитрий Медведев
 
 
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