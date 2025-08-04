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Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху - 04.08.2025, ПРАЙМ
Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщил журналистам пресс-секретарь... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T16:41+0300
2025-08-04T16:41+0300
2025-08-04T16:41+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Песков говорил о международном телефонном разговоре в графике президента РФ.
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Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
Песков: Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор