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Назван лидер по вводу жилья в России - 04.08.2025, ПРАЙМ
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Назван лидер по вводу жилья в России
Назван лидер по вводу жилья в России - 04.08.2025, ПРАЙМ
Назван лидер по вводу жилья в России
Девелопер ПИК по результатам семи месяцев 2025 года вернулся на первое место по вводу жилья в России, сообщается на портале "ЕРЗ.РФ". | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T10:37+0300
2025-08-04T10:43+0300
экономика
недвижимость
бизнес
москва
пик
а101
ерз.рф
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Девелопер ПИК по результатам семи месяцев 2025 года вернулся на первое место по вводу жилья в России, сообщается на портале "ЕРЗ.РФ". По его данным, в январе-июле ПИК сдал 585,9 тысячи квадратных метров в 20 жилых комплексах (25 многоквартирных домов), тем самым обогнав "Самолет", который лидировал в первой половине текущего года. "Самолет" занимает вторую строку с результатом 579,3 тысячи квадратных метров, Московский фонд реновации- третью. Также в десятке крупнейших по версии ЕРЗ - ССК, "Югстройинвест", ЛСР, "А101", "Страна Девелопмент", ФСК, "Кортрос". В Москве на первое место по вводу жилья вышел Московский фонд реновации (501,4 тысячи "квадратов"), сместив ПИК, который в январе-июле оказался на втором месте с результатом 378,5 тысячи квадратных метров жилья. На третьем месте - "А101" (203 тысячи "квадратов"). Также в десятку крупнейших застройщиков в Москве вошли "Самолет", "Гранель", "Кортрос", Sminex, "Мосотделстрой №1", "Главстрой", Coldy.
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недвижимость, бизнес, москва, пик, а101, ерз.рф
Экономика, Недвижимость, Бизнес, МОСКВА, ПИК, А101, ЕРЗ.РФ
10:37 04.08.2025 (обновлено: 10:43 04.08.2025)
 
Назван лидер по вводу жилья в России

"ЕРЗ.РФ": ПИК вернулся на первое место по вводу жилья в России

© РИА Новости . Илья ПиталевСтроительство жилого комплекса
Строительство жилого комплекса - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Девелопер ПИК по результатам семи месяцев 2025 года вернулся на первое место по вводу жилья в России, сообщается на портале "ЕРЗ.РФ".
По его данным, в январе-июле ПИК сдал 585,9 тысячи квадратных метров в 20 жилых комплексах (25 многоквартирных домов), тем самым обогнав "Самолет", который лидировал в первой половине текущего года.
"Самолет" занимает вторую строку с результатом 579,3 тысячи квадратных метров, Московский фонд реновации- третью.
Также в десятке крупнейших по версии ЕРЗ - ССК, "Югстройинвест", ЛСР, "А101", "Страна Девелопмент", ФСК, "Кортрос".
В Москве на первое место по вводу жилья вышел Московский фонд реновации (501,4 тысячи "квадратов"), сместив ПИК, который в январе-июле оказался на втором месте с результатом 378,5 тысячи квадратных метров жилья. На третьем месте - "А101" (203 тысячи "квадратов").
Также в десятку крупнейших застройщиков в Москве вошли "Самолет", "Гранель", "Кортрос", Sminex, "Мосотделстрой №1", "Главстрой", Coldy.
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