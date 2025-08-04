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Назван лидер по вводу жилья в России

Назван лидер по вводу жилья в России - 04.08.2025, ПРАЙМ

Назван лидер по вводу жилья в России

Девелопер ПИК по результатам семи месяцев 2025 года вернулся на первое место по вводу жилья в России, сообщается на портале "ЕРЗ.РФ". | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T10:37+0300

2025-08-04T10:37+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Девелопер ПИК по результатам семи месяцев 2025 года вернулся на первое место по вводу жилья в России, сообщается на портале "ЕРЗ.РФ". По его данным, в январе-июле ПИК сдал 585,9 тысячи квадратных метров в 20 жилых комплексах (25 многоквартирных домов), тем самым обогнав "Самолет", который лидировал в первой половине текущего года. "Самолет" занимает вторую строку с результатом 579,3 тысячи квадратных метров, Московский фонд реновации- третью. Также в десятке крупнейших по версии ЕРЗ - ССК, "Югстройинвест", ЛСР, "А101", "Страна Девелопмент", ФСК, "Кортрос". В Москве на первое место по вводу жилья вышел Московский фонд реновации (501,4 тысячи "квадратов"), сместив ПИК, который в январе-июле оказался на втором месте с результатом 378,5 тысячи квадратных метров жилья. На третьем месте - "А101" (203 тысячи "квадратов"). Также в десятку крупнейших застройщиков в Москве вошли "Самолет", "Гранель", "Кортрос", Sminex, "Мосотделстрой №1", "Главстрой", Coldy.

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