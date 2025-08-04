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В Подмосковье запретят продавать алкоголь во дворах жилых домов

В Подмосковье запретят продавать алкоголь во дворах жилых домов - 04.08.2025, ПРАЙМ

В Подмосковье запретят продавать алкоголь во дворах жилых домов

Продавать алкоголь во дворах жилых домов в Подмосковье запретят с 1 сентября, такой закон был принят Мособлдумой в ходе весенней сессии, заявил РИА Новости... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T03:02+0300

2025-08-04T03:02+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Продавать алкоголь во дворах жилых домов в Подмосковье запретят с 1 сентября, такой закон был принят Мособлдумой в ходе весенней сессии, заявил РИА Новости спикер регионального парламента Игорь Брынцалов. "Мособлдумой в весенней сессии был принят закон, который вводит новые правила торговли алкоголем в магазинах и общепите. В соответствии с ним, с 1 сентября в Подмосковье будет запрещено продавать алкоголь во дворах жилых домов", - рассказал Брынцалов. По его словам, после 1 сентября получить лицензию на розничную продажу алкоголя смогут только те магазины, у которых вход находится со стороны улицы и расположен не дальше 30 метров от края дороги. Если у торговой точки уже есть лицензия, то она сможет продолжить свою работу до конца её действия. Кроме этого, новые правила не коснутся пристроенных и встроенно-пристроенных помещений. "Такая мера принята для того, чтобы убрать торговлю спиртным из дворов, поскольку она вызывает большое беспокойство у жителей. К депутатам фракции "Единая Россия" в Мособлдуме в ходе приёмов, на личных встречах поступали обращения от граждан. Жители жаловались, что посетители алкомаркетов, как правило, распивают спиртное прямо около входа. И всё это сопровождается шумом, мусором, пьяными конфликтами. Особенно их беспокоит то, что зачастую вход в магазины со спиртным выходит прямо на детскую площадку и это всё видят наши дети", - отметил Брынцалов. Спикер Мособлдумы отметил, что в Подмосковье новые нормы вводятся также и для объектов общепита. Спиртное в кафе, барах и иных точках общепита, расположенных в многоквартирных домах, будет запрещено продавать с 23.00 до 08.00 местного времени, исключение составят только рестораны. "Мы видим потенциальные риски и сигналы с мест: освободившиеся после закрытия магазинов помещения могут занять псевдокафе. Поэтому, чтобы этого не допустить, мы уже приняли в первом чтении законопроект, которым планируется ограничить время продажи алкоголя в общепите в многоквартирных домах во дворах до двух часов в день – с 13 до 15 (часов) дня. Мы вернёмся к рассмотрению данного проекта закона осенью", - добавил собеседник.

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бизнес, общество , московская область, подмосковье, единая россия